L’addio a Michela Mercenaro 

Calasetta ha perso uno personaggi più rappresentativi della comunità tabarkina. Michela Mercenaro è morta a 63 anni in un letto di ospedale a Iglesias. Per alcuni era la maga esperta di esoterismo, per altri, consulente e sensitiva, di certo, una persona di grande cultura e di intelligenza superiore, capace di entusiasmare Maurizio Costanzo che per anni l’ha voluta ad arricchire il suo show.

La battaglia

«Michela ha vinto. La sua forza è sempre stata la sua intelligenza con la quale ha saputo vincere tutte le sue battaglie. Ha smesso di respirare venerdì scorso senza particolari sofferenze - dice il marito Antonio Sassu - e anche la malattia non ha avuto una lunga durata. La sua sofferenza era cominciata nella famosa vicenda giudiziaria con l’accusa di estorsione che lei considerava inaccettabile». La donna nel 2009, dopo un’inchiesta della Guardia di Finanza, era stata, infatti, accusata di truffa e estorsione. Aveva patteggiato 3 anni e otto mesi e, nello stesso anno, il giudice aveva accolto la richiesta di indulto estinguendo la pena. Nelle parole di chi la conosceva bene, c’è il suo ritratto. «Un personaggio emblematico, unico e fortemente rappresentativo della nostra comunità - ha detto l’ex sindaco Antonio Vigo - nata uomo con il nome di Michele, è stata poi riconosciuta geneticamente donna anche dalla Chiesa».

La sua storia, nel 1985, divenne un caso nazionale. A 25 anni decise di cambiare sesso diventando Michela. Successivamente conobbe un ragazzo di Sant'Antioco, era Antonio Sassu, che nel 1987 sposò .Un matrimonio che fece scalpore. Era, infatti la prima volta che la Chiesa benediceva le nozze di una persona che aveva cambiato sesso. Si sposarono a Calasetta poco dopo l'alba, spiazzando telecamere e fotografi arrivati da mezza italia. «Ha inizialmente sofferto molto della sua condizione, aggiunge Vigo – ma è stata successivamente riconosciuta per le sue capacità, la sua intelligenza e la sua cultura. Temuta e rispettata da tutti, se n'è andata in silenzio, secondo le sue volontà».

Il paese

Fino ai primi anni del 2000 a Calasetta era possibile vedere personaggi famosi della politica e dello spettacolo frequentare la casa di Michela. Ministri, ma anche capi di stato esteri si sarebbero avvalsi della sua consulenza. «Calasetta ha perso una persona importante - dice il consigliere Angelo Serrenti - la conoscevo e nei momenti di scambio sulle diverse questioni, mi ha sempre dimostrato le sue qualità e la sua intelligenza acuta. Sono vicino ai familiari». La notizia della sua morte ha cominciato a circolare ieri. «Al di là di tutto ciò che di lei si è sempre detto, nel bene e nel male - precisa Antonio Sassu - dietro il personaggio c’era una donna di grande cuore e che amava la sua gente. Poco prima di morire, evidentemente consapevole che da lì a poco se ne sarebbe andata mi ha detto che era stanca di combattere una vita di cui non valeva la pena».

