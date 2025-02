L’addio a Franca Cappai, suonano tutte le campanelle 

Lutto nell’Istituto comprensivo 2 di Selargius che perde la storica direttrice amministrativa dell’Istituto comprensivo 2, Franca Cappai, scomparsa a 55 anni per improvvisi problemi di salute. A ricordarla, commossa, è la dirigente scolastica Claudia Aroni: «Franca lavorava in questa scuola dal 1997, è sempre stata protagonista in prima linea dei cambiamenti e delle storie che si sono avvicendate nelle nostre scuole. Punto di riferimento non solo per il personale Ata, ma anche per i docenti e i dirigenti scolastici negli anni», aggiunge la preside. «Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e la nostra scuola, ci mancherai: ora corri felice», scrive Aroni in una comunicazione inviata ieri alla comunità scolastica. E proprio ieri i collaboratori scolastici, in segno di lutto, hanno fatto suonare le campane in tutte le scuole a mezzogiorno, e gli studenti con il personale osservato un minuto di silenzio.

