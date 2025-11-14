L’addio a don Serra nella sua parrocchia 

C’era tutta Sestu a salutare don Onofrio Serra. Una folla immensa ha riempito la chiesa di san Giorgio, dove per tanti anni fu parroco, e il piazzale. C’erano tutti quelli che gli hanno voluto bene anche dagli altri centri dov’era stato parroco e molti sacerdoti come l’ex vescovo di Nuoro Mosè Marcia, suo amico fraterno.

«Gesù ci ha detto: verrò di nuovo. E ci sarà solo vita e solo gioia. Così la morte non è solo un addio, ma un incontro», le parole dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, «dobbiamo essere grati ai sacerdoti, perché ci aiutano a sperare». Poi il ricordo di don Sergio Manunza, attuale parroco di San Giorgio: «Anche in questi ultimi anni da collaboratore era un aiuto prezioso. Arrivederci in Paradiso». Tra la folla volti commossi ma anche pieni di fede.

L’uscita del feretro è stata salutata dalla banda Giuseppe Verdi e da tante persone che hanno voluto restare accanto a don Onofrio fino all’ultimo.

