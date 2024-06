«L’addio a Dessì consensuale Il Comune aiuti il Castiadas» 

Castiadas. Dopo due stagioni il Castiadas ha annunciato il termine della collaborazione col tecnico Cristian Dessì. Nelle due stagioni con l’ex Sant’Elena in panchina i sarrabesi hanno chiuso al secondo posto. Nel torneo appena terminato hanno partecipato ai playoff, sconfitti prima nella semifinale con l’Usinese e poi nella finale per il terzo posto dal Terralba. «Diciamo che è stata une decisione presa di comune accordo», dice il presidente dei biancoverdi Mauro Vargiolu, «Dessì è ambizioso e ci ha comunicato la volontà di cambiare anche perché in questo momento, dal canto nostro, non possiamo dare garanzie. Ognuno è libero di accasarsi dove ritiene opportuno. Anche noi comunque, come società, eravamo della stessa idea e cioè di voltare pagina. In questo momento però siamo in stand-by. Attendiamo un supporto dall’amministrazione», sottolinea il massimo dirigente, «sperando anche nell’ingresso di nuovi soci che possano contribuire alla causa Castiadas, altrimenti sarà difficile andare avanti».

Vargiolu fa anche un bilancio dell’ultimo campionato. «L’obiettivo prefissato a inizio stagione era raggiungere i playoff e l’abbiamo raggiunto», prosegue, «resta però il rammarico per la sconfitta nella semifinale con l’Usinese, avversaria sicuramente alla nostra portata. Nell’occasione sono mancati un pizzico di cattiveria e convinzione. Si poteva fare di più. È anche vero che ci è stato annullato un gol sull’uno a zero e che nell’azione della rete del momentaneo pareggio dei rossoblù c’è stato un fallo sul nostro portiere».

