L’addio a Demon dal fiuto infallibile 

Per sette anni è stato in prima linea nella lotta al narcotraffico, contribuendo al successo di alcune importanti operazioni nel contrasto al traffico di sostane stupefacenti. Ma è stato anche protagonista di progetti di legalità nelle scuole e iniziative solidali a favore dei piccoli pazienti nei reparti di pediatria degli ospedali. Demon, pastore belga Malinois della Guardia di Finanza specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, è morto nei giorni scorsi per una brutta malattia e le Fiamme Gialle di Cagliari gli hanno dato il giusto tributo.

Ha operato sempre al fianco del proprio conduttore, l’appuntato scelto Lorenzo Cadelano, dopo aver superato il periodo di addestramento e le selezioni nel Centro cinofilo di Castiglione del Lago. In questi sette anni ha formato, con il finanziere conduttore, una coppia affiatata, unita da un legame unico e indissolubile. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA