L’addio a “Ciungo” tra cori e fumogeni 

La bandiera degli Sconvolts avvolge l’urna con le ceneri adagiata davanti all’altare della basilica di Sant’Elena. Sopra c’è una foto dove Valentino Delfino, il 43 enne quartese morto in un tragico incidente sulla A15 in Toscana, sorride. Tutto attorno le rose rosse e blu, i colori della sua squadra del cuore, il Cagliari.

I parenti l’hanno voluto fortemente questo secondo funerale nella sua città, Quartu, da dove Delfino, per tutti “Ciungo”, era andato via anni fa per trasferirsi a Massa dove lavorava insieme alla sua famiglia, la moglie e i tre figli. Ma qui aveva lasciato un pezzo di cuore e tanti amici, gli stessi che ieri sono accorsi in chiesa per l’ultimo saluto. Tra questi i suoi amici ultrà, che per tutta la durata del funerale hanno aspettato all’esterno della basilica tenendo stretto, senza mollarlo un attimo, un lungo striscione con scritto “Ciao Ciungo”. Accanto le bandiere degli Sconvolts la stessa che il figlio di Delfino, il piccolo Daniel, sventola all’arrivo del carro funebre.

Durante l’omelia scendono lacrime quando il parroco don Alfredo Fadda dice, «ci sono tanti calciatori che non ci sono più e questo ci fa pensare a quante partite si giocheranno ancora in Paradiso. E siamo sicuri che Valentino non se ne perderà una, ancora a tifare».

Alla fine della messa sul sagrato, i fumogeni e i cori degli ultrà accompagnano l’uscita dell’urna che viene sistemata dentro il carro funebre per l’ultimo viaggio.

Domani i parenti saranno presenti allo stadio per la partita del Cagliari e riceveranno l’omaggio dei giocatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA