L’addio a Cardia tra lacrime e ricordi 

Una folla riempie la cappella e il viale del cimitero di Sestu, in questo caldo pomeriggio d’agosto. Sono in tanti qui, giovani e meno giovani, sestesi e non solo, per dare l’ultimo saluto a Sergio Cardia. Se n’è andato a settant’anni, stroncato da un male terribile e incurabile. Ieri la cerimonia; laica, come lui voleva. Un momento in cui ciascuno poteva dire, se voleva, qualche parola, e tutti hanno potuto riunirsi in un grande abbraccio collettivo.

Commozione

Ma più di tutto parlano i visi e le lacrime su tanti volti dei presenti, che non sanno ancora trovare rassegnazione. Una vita spesa nella politica e nella militanza della sinistra, la sua. Pci, Pds e Ds, e infine nei Rossomori. A Sestu tutti poi lo ricordano come il vicesindaco per cinque anni, quando seppe riportare il centrosinistra alla guida del paese vincendo contro l’avversario di sempre Michele Cossa. E poi la seconda anima nelle cooperative, come segretario regionale Agci Sardegna e vicepresidente vicario nazionale.

Il ricordo

Ed è stato proprio Giovanni Loi, vicepresidente regionale dell’associazione generale delle cooperative italiane, a pronunciare le prime parole. «Amava tre cose: la politica, il lavoro, ma la cosa che amava di più era la famiglia. Adorava soprattutto i figli. Rifiutava le telefonate di assessori e consiglieri se lo chiamava un figlio. Nessuno andava via da lui arrabbiato. Per il bene comune sapeva essere pragmatico, non superficiale». Per il presidente Giovanni Schiavone, «Sergio resterà una memoria viva. Aveva la capacità di unire. Pochi mesi fa facevamo progetti importanti. Sostituirlo sarà difficilissimo». Parla anche Pietro Tandeddu, amico e collaboratore di una vita: «Ho perso un fratello. Di lui ricorderò sempre il carattere di grande equilibrio, il senso dell’ironia. Ha contribuito molto allo sviluppo delle cooperative».

Il dolore

In prima fila la compagna Maria Fedele Meloni. Poi fuori una piccola folla di parenti, compagni, amici. «Ci conoscevamo da ragazzini, abbiamo giocato insieme», ricorda Alfredo Taris; «per il paese è stato un buon amministratore. Si è impegnato per far approvare il puc che ha modernizzato Sestu». Sconvolta Elisa Manunza: «Ha fatto tantissimo per i giovani. Ci raccoglieva dalle strade, ci ha aiutato e instradato, un maestro di vita. Io gestisco la cooperativa Il Sole, che ha fondato proprio lui. Se n’è andato davvero troppo presto». In lacrime anche Giuliana Orrù; «lo ricordo come una persona buona, preparatissima»; e il cugino Marco Cardia: «su di lui potevo sempre contare».

