L’addio a Bonaria Spiga, la maestra panificatrice che spopolava su YouTube 

Il premio di Sestese dell’anno, condiviso con le altre colleghe maestre di panificazione tradizionale, Bonaria Spiga non aveva potuto ritirarlo di persona. Un ictus le aveva tolto la capacità di muoversi. Se n’è andata l’ultimo giorno del 2023 a 91 anni, per una setticemia, mentre era ricoverata all’ospedale Santissima Trinità. Vedova da tempo, lascia quattro figli e tanti nipoti. Oggi i funerali nella chiesa di San Giorgio Martire, alle quindici.

Maestra del pane

A Sestu in tanti non la dimenticheranno, animata dalla passione in tutto ciò che faceva. Così la ricorda il presidente della Pro Loco Mario Ziulu: «La scomparsa della nostra amata e socia onoraria ci ha fortemente commosso. Una donna di grande capacità comunicativa che con le sue mani di artista è riuscita a trasmettere a numerosissime allieve, ora maestre, l’arte della panificazione; con lei scompare un pilastro. Una persona gioiosa con tutti; dispensava sorrisi e abbracci chiunque incontrasse. Poco meno di quindici giorni la nostra Pro Loco l’aveva nominata “Personaggio Sestese dell’Anno”. Ai familiari tutti il nostro cordoglio».

Bonaria Spiga amava cucinare, fare la pasta e il pane, e nei corsi della Pro Loco aveva insegnato quest’arte a tantissimi adulti e bambini. Era comparsa anche nel canale YouTube “Pasta Grannies”, dedicato a donne anziane abili davanti ai fornelli, e si era raccontata pure con un’intervista all’Unione Sarda. «Mi sono fatta tutto da sola, anche il corredo. Ho imparato a cavarmela sempre. La lavatrice l’abbiamo comprata negli anni ‘80 quando tornò mio figlio dal militare. Prima i panni si lavavano a mano, venivano comunque puliti. La scuola da piccola non l’ho fatta, in casa non c’erano neanche i soldi per il quaderno. Grazie a una maestra che insegna agli anziani, ho imparato a leggere e un po’ anche a scrivere: lei come voto mi metteva sempre bravissima».

Il ricordo

Un sorriso da ragazzina, grande come il mondo, gli occhi e le mani che si esprimevano rapidi, vivacissimi. La sua lezione d’amore la porteranno sempre avanti le allieve. «Con la sua personalità, affetto e voglia di tramandare è stata per tutte noi non solo un’insegnante della panificazione ma è anche riuscita a dare consigli su come affrontare le avversità della vita», dice Margherita Angioni. «Ci hai lasciato una grande e preziosa eredità che porteremo avanti anche in tuo nome», aggiunge Maristella Cau. Cordoglio pure dalla sindaca Paola Secci: «Ha trasmesso alle nuove generazioni la preziosa arte della panificazione e le siamo infinitamente grati. Una donna speciale che avremo sempre nel cuore. Porgo le più affettuose condoglianze alla famiglia a nome dell'amministrazione comunale».

