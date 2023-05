L’ad Fuortes lascia la Rai,  trattative sul successore  

Si chiude un anno prima il mandato dell'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, che ha rassegnato le dimissioni perché - spiega in una nota - «non ci sono più le condizioni per proseguire». Ora il Governo può archiviare la gestione figlia dell'esecutivo guidato da Mario Draghi e nominare, forse già questa settimana, uomini di propria fiducia al vertice della tv pubblica.

Giorni fa il Consiglio dei ministri aveva approvato un decreto che sembrava aprire le porte del Teatro San Carlo a Fuortes, determinando la decadenza del sovrintendente Stephane Lissner. È però apparso subito in salita, anche per il ricorso al giudice del lavoro annunciato dal direttore francese, mentre a Viale Mazzini incombevano i palinsesti autunnali e cresceva la pressione dell'esecutivo per accelerare sul piano industriale.

«Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai», denuncia l'ad, aggiungendo di aver registrato in cda «il venir meno dell'atteggiamento costruttivo. Non posso, pur di arrivare all'approvazione dei nuovi piani di produzione, accettare il compromesso di condividere cambiamenti, sebbene ovviamente legittimi, di linea editoriale e una programmazione che non considero nell'interesse della Rai».

