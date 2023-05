Lacrime rossoblù, che notte alla Domus 

N egli ultimi venti, trent’anni non si era mai visto qualcosa di simile. I meno giovani erano lì, nel vecchio Sant’Elia, la notte del 30 marzo 1994, semifinale di Coppa Uefa, quando Pippo Pancaro chiuse una rimonta proprio sul 3-2. Dall’altra parte c’era l’Inter, che poi si vendicò a San Siro. E quella notte venne giù lo stadio, proprio come ieri. La pelle d’oca, la musica, la gente che balla e la squadra che quasi non ci crede. Stringere forte il vicino di poltroncina, piangere per il Cagliari, per un gol, tutti insieme. Unipol Domus, era la notte del compleanno del Cagliari e un regalo migliore non se lo potevano fare, i ragazzi di Ranieri, per loro e per questi tifosi strabilianti. In silenzio, straniti da una prestazione incolore e inattesa nel primo tempo, una torcida da paura nella seconda parte, quando si è scatenato il piccolo angolano e il Parma è rimasto a guardare. Una festa, esplosa quando l’inferno era dietro l’angolo e «a Parma inutile che ci andiamo», sussurrava una ragazza in tribuna rossa a un partner sconsolato. Poi succede che il calcio regala quello per cui è famoso nel mondo: sorprese, emozioni, sogni.

"Tifo Cagliari e boh” è stato uno dei karaoke più cantati a queste latitudini. Chi c’era può confermarlo. La festa non è finita, c’è ancora gente che ha voglia di cantare.