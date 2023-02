Lacrime per l’addio a Pier Paolo 

Lo sconcerto, la difficoltà ad accettare tutto questo è scritta sui volti dei tanti presenti. In prima fila anche i due ragazzi, uno undicenne, l’altro sedicenne, la mano dell’uno stretta a quella dell’altro, il viso pieno di calma coraggiosa, che trova anche la forza di aprirsi in un sorriso a chi rivolge loro un cenno di saluto. Accanto, come sempre in questi mesi, gli zii. «Ciò che la nostra intelligenza non immaginava si può realizzare», dice Roberto Ghiani, rettore del seminario di Cagliari e catechista per la famiglia, che ieri ha detto messa: «Se qualcosa non la capiamo, non è detto che sia possibile». E allora «dobbiamo per forza fidarci di qualcuno più in alto di noi, come fanno i bambini con i genitori. Lui ci ha detto: io sono la resurrezione, la vita».

L’antica chiesa di San Giorgio Martire ieri pomeriggio era più piena che mai. C’era tutto il paese a salutare Pier Paolo Scalas, mancato due giorni fa, a 51 anni. Tutti erano lì anche per essere presenti, come un grande abbraccio, per i due figli. Una tragedia che ha sconvolto il paese.

Doppio dramma

Dopo la moglie Emanuela, mancata a 49 anni un anno e mezzo fa per un tumore, Pier Paolo è stato colpito dallo stesso tipo di malattia, che l’ha portato via in breve tempo. Entrambi impegnati nelle attività della Pro Loco, lei indossando spesso il costume tradizionale, lui vestendo tanti panni diversi tra cui anche quello di Babbo Natale. Per capire quanto Pier Paolo fosse amato, bastava guardare la gente che ieri riempiva le gradinate e restava in piedi o anche fuori dalla chiesa. In tanti seduti sul muretto davanti al sagrato. C’erano i componenti della Pro Loco e del Comitato di San Gemiliano, che in segno di lutto ha annullato la loro festa di carnevale; così come sindaca e giunta comunale. Nessuno in veste ufficiale, nessuno per fare grandi dichiarazioni; il Comune ha già comunicato che supporterà la famiglia.

I figli in prima fila

Lo sconcerto, la difficoltà ad accettare tutto questo è scritta sui volti dei tanti presenti. In prima fila anche i due ragazzi, uno undicenne, l’altro sedicenne, la mano dell’uno stretta a quella dell’altro, il viso pieno di calma coraggiosa, che trova anche la forza di aprirsi in un sorriso a chi rivolge loro un cenno di saluto. Accanto, come sempre in questi mesi, gli zii. «Ciò che la nostra intelligenza non immaginava si può realizzare», dice Roberto Ghiani, rettore del seminario di Cagliari e catechista per la famiglia, che ieri ha detto messa: «Se qualcosa non la capiamo, non è detto che sia possibile». E allora «dobbiamo per forza fidarci di qualcuno più in alto di noi, come fanno i bambini con i genitori. Lui ci ha detto: io sono la resurrezione, la vita».

L’omelia

Le parole provano a dare forza a chi è rimasto, toccando il tema dell’assenza: «È un po’ come quando chiudiamo una busta di alimenti, e facciamo il vuoto, togliamo l’aria. E senza l’aria si muore. Come se si creasse un vuoto anche se la persona continua a vivere in Dio. Come fare? Lasciare che entri l’aria, l’aria di Dio, e anche lasciare che gli altri entrino, anche se non possono sostituire la persona cara; creare l’ambiente respirante». La conclusione è un invito a «proseguire il cammino, un giorno quando faremo festa in paradiso, il mistero sarà finalmente svelato. Siamo tutti di passaggio, passeremo a miglior vita, una vita migliore con Lui». Nel canto dell’Eterno Riposo nessuna voce resta in silenzio.

Il dolore

Poi la messa termina, ed è il momento di andare via. La famiglia non si concede né per una stretta di mano, né per un abbraccio, né per una parola. Anzi, il diacono don Franco Usai lo ribadisce al microfono: rispettate la loro volontà e non avvicinatevi, neanche in cimitero. C’è bisogno di tempo per far entrare gli altri. Ma la vicinanza e l’affetto si esprimono anche senza le parole. E due ragazzi e la loro famiglia sono tornati a casa con il calore dell’abbraccio di una comunità intera.

