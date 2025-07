Lacrime per l’addio a Matteo 

Una comunità avvolta nel dolore, in un silenzio carico di commozione, ha dato ieri pomeriggio l’ultimo saluto a Matteo Loche, il giovane di 17 anni morto tragicamente all’alba di sabato scorso, dopo essere finito con il suo motorino in un canale del Consorzio di Bonifica, lungo la strada consortile in località S’Isca. Le esequie si sono svolte nella cattedrale di san Pietro, davanti a centinaia di persone, incapaci di dare un senso a una morte tanto assurda quanto ingiusta. Nessuna parola, nemmeno quelle belle e cariche di affetto e speranza cristiana pronunciate nella concelebrazione eucaristica dai parroci terralbesi don Mattia Porcu e don Andrea Martis , è riuscita a lenire la commozione e il pianto che hanno accompagnato l’intero rito funebre.

Il lutto

Un lunghissimo corteo, silenzioso come il dolore, ha seguito poi il feretro fino al cimitero cittadino, dove Matteo è stato sepolto. Particolarmente colpiti i suoi amici che avevano voluto deporre due mazzi di fiori, capaci di raccontare più di mille parole. Uno lasciato nel punto esatto dell’incidente; l’altro, accanto alla bara, recante una scritta semplice e struggente: “Gli amici di Matteo”. Tutti lo ricordano come’era: un ragazzo gentile, educato, sempre con un sorriso sincero. Sognava di diventare parrucchiere e, in attesa di costruire il proprio futuro, si dava da fare con piccoli lavori stagionali. La mattina dell’incidente si stava recando in un campo per raccogliere angurie. Viveva con i genitori a poca distanza dal luogo della tragedia. L’allarme era scattato alle 6.30, ma quando i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono giunti sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare.

Massima insicurezza

Matteo era morto da alcune ore, inghiottito nel buio della notte in una strada pericolosa e già segnalata dai residenti come altamente rischiosa. Solo qualche mese fa, nello stesso punto, un’auto era finita nel canale, per fortuna senza gravi conseguenze. Da tempo i cittadini chiedono interventi urgenti: guardrail, segnaletica, manutenzione, illuminazione. Tutto ciò che avrebbe potuto forse evitare l’ennesima tragedia. A rendere ancora più doloroso il dramma, il fatto che Matteo provenisse da una famiglia già segnata da una storia simile. Il padre, Massimiliano, anche lui all’età di 17 anni, era rimasto invalido in seguito a un incidente avvenuto proprio nei pressi del Consorzio, mentre viaggiava in motorino con un cugino.

La morte di Matteo non ha colpevoli. La salma è stata riconsegnata alla famiglia e il motorino non è stato sequestrato. Questo ha alimentato, in parte, un senso di impotenza e amarezza tra chi chiede maggiore attenzione per quel tratto di strada.

Ieri Terralba non ha dato spazio alle polemiche, ma solo al dolore. Che ha unito un’intera comunità, costretta a piangere un figlio, un amico, un ragazzo buono e pieno di sogni. Partirà ora una raccolta fondi per aiutare la famiglia ad affrontare questo momento.

