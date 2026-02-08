VaiOnline
Snowboard.
09 febbraio 2026 alle 00:39

Lacrime per la favola Dalmasso: «Mai smettere di sognare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Livigno. Il pianto più bello, un pianto di gioia. Dopo i pianti, di dolore e tristezza, per gli infortuni. Lucia Dalmasso è commossa, i suoi occhi non trattengono le lacrime. Sopraffatta dallo sturm und drang , i suoi più intimi desideri diventati realtà tangibile, una medaglia alle Olimpiadi: «Bisogna continuare a crederci e sognare». L'azzurra taglia il traguardo della finalina dello slalom gigante parallelo, davanti a Caffont in un derby fratricida, si piega e si mette le mani sul volto. Lo sguardo è scosso ma ancora composto. Sul podio, invece, le emozioni sono più difficili da gestire, specie davanti a tutto il pubblico, un pubblico di casa, che ti acclama e festeggia. Lei abbassa il capo, guarda il suo bronzo, luccicante, e si lascia andare, finalmente. Umana. Vera. Autentica. «Non ho ancora smesso di piangere - scherzerà più di due ore dopo, dopo aver baciato il fidanzato e abbracciato i genitori - e continuo a toccare questa medaglia perché ancora non ci credo». Lo snowboard è la sua seconda carriera. «Questa medaglia era un sogno ed ora che ci sono arrivata posso sognare ancora più in grande. La tavola in questi anni mi ha dato grandi emozioni: dopo che mi sono infortunata non ci credevo più ed invece ho ricominciato a farlo ed ora non vedo l'ora di arrivare alle prossime Olimpiadi. Questa medaglia è semplicemente tutto, non ci sono altre parole, è tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Venti di guerra

Flotta ombra russa: «Un possibile testsulla reazione Nato»

L’analista sardo dell’Alleanza atlantica spiega le manovre nel mare ogliastrino 
Enrico Fresu
La sentenza

Balneari, nuova mazzata: proroghe a rischio

La Cassazione: occupazione abusiva se la concessione non deriva da gara pubblica 
Alessandra Carta
L’inchiesta

Stub e intercettazioni fatali alla banda

Assalto ai portavalori a Livorno. «I sardi avevano un’organizzazione paramilitare» 
Roberto Secci
Il caso

«Nemico dell’Italia» chi boicotta i Giochi

Ira di Meloni per l’eco mondiale degli scontri. FdI a Pd e M5S: isolare i violenti 