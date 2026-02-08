Lacrime per la favola Dalmasso: «Mai smettere di sognare» 

Livigno. Il pianto più bello, un pianto di gioia. Dopo i pianti, di dolore e tristezza, per gli infortuni. Lucia Dalmasso è commossa, i suoi occhi non trattengono le lacrime. Sopraffatta dallo sturm und drang , i suoi più intimi desideri diventati realtà tangibile, una medaglia alle Olimpiadi: «Bisogna continuare a crederci e sognare». L'azzurra taglia il traguardo della finalina dello slalom gigante parallelo, davanti a Caffont in un derby fratricida, si piega e si mette le mani sul volto. Lo sguardo è scosso ma ancora composto. Sul podio, invece, le emozioni sono più difficili da gestire, specie davanti a tutto il pubblico, un pubblico di casa, che ti acclama e festeggia. Lei abbassa il capo, guarda il suo bronzo, luccicante, e si lascia andare, finalmente. Umana. Vera. Autentica. «Non ho ancora smesso di piangere - scherzerà più di due ore dopo, dopo aver baciato il fidanzato e abbracciato i genitori - e continuo a toccare questa medaglia perché ancora non ci credo». Lo snowboard è la sua seconda carriera. «Questa medaglia era un sogno ed ora che ci sono arrivata posso sognare ancora più in grande. La tavola in questi anni mi ha dato grandi emozioni: dopo che mi sono infortunata non ci credevo più ed invece ho ricominciato a farlo ed ora non vedo l'ora di arrivare alle prossime Olimpiadi. Questa medaglia è semplicemente tutto, non ci sono altre parole, è tutto».

