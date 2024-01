Lacrime, musica e palloncini: Quartu dice addio a Marco, morto a 21 anni sulla litoranea 

Seduta davanti all’altare, Gesù Crocifisso da una parte e la Madonna dell’Assunta dall’altra, c’è una famiglia piegata dal dolore, come quei rami spezzati dalla furia del vento.

Mamma Ilaria Serra, papà Luciano Alfonso e la piccola Emma, gracile come un uccellino, si stringono forte, le mani intrecciate, senza dostogliere mai lo sguardo da quella bara di noce chiaro ricoperta di rose bianche dove riposa il loro figlio Marco, strappato via alla vita ad appena 21 anni, nella notte tra sabato e domenica, vittima di un terribile incidente in via Leonardo Da Vinci a Quartu.Sul feretro la foto del giovane, con il cappellino in testa e il volto scanzonato, quella che piaceva tanto a mamma Ilaria che l’ha fatta anche stampare nelle immaginette distribuite ai presenti con dietro un breve pensiero “Ciao Amore nostro, guidaci da lassù a sopportare l’immenso dolore che dobbiamo affrontare nel vivere il resto della nostra vita senza di te”.

Folla commossa

Sono accorsi in tantissimi nella chiesa di Sacro Cuore, per l’ultimo saluto a Marco Alfonso. Ci sono i nonni, la fidanzata Noemi, gli zii, i cugini. Ed è proprio un cugino alla fine della cerimonia legge un pensiero: «Ricordo tutte le cose che abbiamo fatto insieme, ne facevi di marachelle e poi mi chiamavi per raccontarmi. Come quando a scuola avevi acceso una sigaretta e fatto scattare l’allarme antincendio. Ma poi sei cresciuto, sei maturato, io e te sempre insieme. Mi ricordo il giorno che ti ho presentato Noemi e da quel giorno i tuoi occhi hanno cominciato a brillare. Sarà dura stare senza di te ma sono sicuro che continuerai a starmi vicino».

Accanto al feretro c’è Gesù Bambino nella culla, che sembra quasi proteggere Marco Alfonso. E mentre nelle navate della chiesa risuonano le note dei canti della tradizione sarda interpretati dall’artista Sabrina Sanna, amica della famiglia, mamma Ilaria si gira, la guarda, sorride. Emma no, non ce la fa a stare in piedi, e resta seduta per tutta la celebrazione. Ogni tanto si toglie gli occhiali, si asciuga le lacrime e cerca le mani della sua mamma, che come una roccia la sorregge, proprio lei che porta sulle spalle il dolore più grande.

L’omelia

Questo figlio adorato, padre Antonello Piras, parroco di Sacro Cuore, lo ricorda subito all’inizio della messa. «Un momento di grande dolore per la famiglia, per gli amici, ma anche per la comunità parrocchiale», dice. «Ma io credo che sia importante che questo sentimento di dolore non soffochi il sentimento della gratitudine per averci donato Marco, anche se per pochi anni. Per quello che ha seminato. È il momento di ritrovare la fede, anche se è poca, perché ci aiuta a vedere uno squarcio di speranza». Credo, dice ancora, «di avere visto poche volte la chiesa così piena ed è un segno di affetto grande». Tra i banchi ascoltano in un silenzio, rotto soltanto dal pianto disperato di un parente. Poi arriva il momento dell’omelia ed ancora padre Antonello: «C’era un sacerdote, si chiamava don Oreste, che aveva scritto un pensiero sulla morte “quando gli occhi si saranno chiusi a questa terra e il mio corpo giacerà chiuso in una bara, diranno “è morto”. Ma è una bugia. Perché gli occhi si apriranno per contemplare la luce di Dio. Siamo nati e non moriremo mai”». Poi la bara accompagnata dal volo dei palloncini bianchi, compie il suo ultimo viaggio verso il cimitero.

