Lacrime e sangue dopo il dissesto 

Un macigno che potrebbe far saltare tutti i conti dell’ente. Se la Cassazione dovesse confermare la sentenza di secondo grado emessa dal Tar che ha condannato il comune di Siniscola a pagare un debito pregresso di 20 anni di 400 mila euro che con gli anni è lievitato a 700 mila euro, vantato da una ditta privata, gli amministratori comunali saranno costretti a intervenire per far quadrare il bilancio.

Sullo sfondo esiste una causa ancora pendente avviata ai primi anni del secolo dalla “Cola-Gusai snc” che all’epoca gestiva il servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica cittadina. Un credito che il Comune non riconobbe e per il quale si aprì un contenzioso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. In primo grado i giudici non accolsero le richieste della ditta privata dando ragione di fatto all’ente municipale, ma in appello il dispositivo venne ribaltato completamente. Il rischio del dissesto finanziario insomma è più che concreto, anche se dagli uffici del Palazzo civico di via Roma, sono fiduciosi che la Suprema corte alla fine riabiliti il dispositivo di primo grado che aveva dato ragione al Comune.

«Per ora non possiamo fare altro che attendere l’esito finale di questa vicenda giudiziaria – afferma l’assessore al Bilancio e Programmazione, Antonello Fadda – Certamente dobbiamo trovarci pronti a qualsiasi scenario compreso quello meno favorevole al Comune». Un eventuale buco da 700 mila euro non è cosa da poco e un debito fuori bilancio di queste dimensioni anche se a fronte di una cittadina che conta 12 mila abitanti, non è facile da gestire. «Come amministratori comunali abbiamo provato anche la via della conciliazione con la controparte con un offerta economica di circa 350 mila euro che però non è stata accettata – prosegue Fadda -. Se quindi si arriverà ad una sentenza non favorevole nei confronti del nostro ente municipale, oltre a rivedere i piani di spesa per le opere pubbliche, saremo costretti a mettere mano ai tributi locali. Le scelte impopolari saranno un obbligo».

