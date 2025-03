Lacrime e rabbia per l’ultimo saluto a Marco Mameli 

INVIATO

Ilbono. Ebano lo aspetta sulla porta del camposanto. Il suo cavallo, nero come il buio nel cuore dell’assassino. Anche lui avrà sentito il vuoto, il terreno mancare sotto gli zoccoli, pensato alle carezze di mille ore insieme. Marco da due settimane non c’è più. Ora è al centro della chiesa in una bara di legno chiaro coperta di fiori bianchi. La comunità trattiene il respiro, piange, alza gli occhi al cielo, al battesimo di Gesù sopra l’altare. I genitori Andrea e Simona, la sorella Laura, sono un’unica maschera di dolore, Cristina stringe un cuore rosso, simbolo d’amore. Tutti barcollano al ritmo di un tempo spezzato.

Cercasi lupo

Senza di lui su solocciu non sarà più lo stesso. Divertimento ilbonese in purezza, il nome della cricca per il magazzino di Pane & Olio. Magliette gialle, cuori neri di rabbia. Hanno scritto un saluto sui palloncini portati via in un lampo dal vento gelido. Derubati di un amico, del tempo felice. Il sangue cattivo si trasforma in bile. Non ci sono miracoli, è successo davvero.

In questo catino pieno di lacrime i cattivi pensieri sono tutti per la stessa persona. Il lupo di questa storia aleggia ovunque. I sindaci stretti nelle fasce portano il conforto di una terra sconvolta.

Dal pulpito il vescovo Antonello Mura punta il dito severo. «Chiediamo a questo volto sconosciuto. Chi sei dunque? Rivelati per favore. Anche il lupo può dimorare con l’agnello, se impara a cambiare. Che non vinca l’omertà, perché chi ha fatto questo non rimanga impunito».

Marco ucciso in una festa di Carnevale, in mezzo a decine di testimoni. Nessuno ha visto nulla? È uno scherzo. Non c’è nulla da ridere.«La vita non è uno scherzo neanche a Carnevale – ammonisce Mura – Inutile negare che sono giorni cattivi e una festa ha esaltato la violenza anziché la gioia e la condivisione». Poco prima la lettura del profeta Isaia sembra leggere il tempo presente: “La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio”.

Genitori distratti

Fuori dalla chiesa i ragazzi tirano furiosamente da sigarette sfinite. Da due settimane aspettano risposte. Il vescovo Mura ha scelto le parole una ad una. «Cari genitori Simona e Andrea. Abbiamo la consapevolezza di non avere parole sufficienti e tanto meno adatte per dare risposte alle vostre domande. Inutile negare che questi sono giorni cattivi. E non ne sentivamo proprio la mancanza. E quanta tristezza che una festa sia diventata occasione per esaltare la violenza. Violenza facilitata dalle armi che continuano a circolare con disarmante naturalezza». Isaia invitava a cercare germogli di pace. «Desideriamo giorni nuovi per i nostri ragazzi. Accompagniamoli e cerchiamo di ritrovare un salutare sussulto di indignazione che non si limiti alla sorpresa ipocrita che accompagna questi episodi. Chiediamoci se siamo genitori o educatori distratti, senza midollo educativo – ha concluso il vescovo – e se siamo diventati poveri di ideali, occupati a progettare ma senza passione. Alcol e coltelli non creano futuro». Ebano continuerà ad aspettarlo, e ci sarà pure un’alba alla fine di tutta questa notte. Quella in cui stare di nuovo insieme.

