Lacrime e rabbia per l’addio a Ignazia Tumatis 

Otto minuti dopo le dieci, il silenzio di una mattina apparentemente come tante è spezzato dalle urla strazianti di una giovane donna in lacrime e vestita di nero. «No, non può essere vero», ripete più volte con gli occhi fissi sulla bara di noce chiaro ancora dentro il carro funebre.

Lo pensano in tanti, quasi impietriti nel piazzale davanti alla chiesa della Medaglia Miracolosa; e poi lo ripetono anche dentro, sussurrandolo tra le bancate piene di sofferenza e rabbia che accompagnano l'ultimo viaggio di Ignazia Tumatis. La ricordano i presenti, parlano del suo sorriso, dicono fosse una brava persona. Lo era prima che il marito la uccidesse, con dieci fendenti, uno appresso all'altro, alla schiena.

Rabbia e lacrime

Sei giorni dopo la notte di sangue di via Podgora sono tutti lì, a piangere e a invocare giustizia per l'ennesima vittima di femminicidio, morta per mano del marito, Luciano Hellies, attualmente in carcere. «L'avrei ucciso, trent'anni non sono niente per ciò che ha fatto. Merita di fare la stessa fine», dice una ragazza poco prima della messa, che nel braccio destro ha tatuato la frase “Essere liberi". Voleva esserlo anche Ignazia, mamma, moglie, nonna, donna.

Sembra quasi toccarla con mano, quella rabbia che corre nella grande chiesa coi mattoncini a vista; troppo piccola per contenere familiari, amici e parenti riuniti per darle l'ultimo saluto e accompagnarla nel viaggio senza ritorno, con destinazione camposanto. «Non lo meritava, non si può arrivare a tanto», commentano dalla panca di dietro, e intanto le figlie sedute davanti all'altare continuano a piangere quella madre finita dentro una bara, ricoperta dalle rose gialle chiare e con davanti una foto che rende immortale il sorriso spento per sempre.

Piangono, si fanno forza a vicenda, con marito e figli legati a doppia mandata dal dolore sordo che non ha voce e neppure senso. Lo pensa anche il parroco, rivolgendosi a lei: «Ti è stato tolto il bene più prezioso, la vita, e non c'è nessuna giustificazione», dice con tono greve e dando le spalle al Cristo in croce che guarda tutti con sguardo misericordioso e sembra spingere al perdono. Ma non dev’essere il giorno giusto per perdonare; non oggi, che più che di conforto sembra avvertirsi forte il bisogno di una giustizia terrena, per quello che lo stesso sacerdote definisce «gesto folle e senza senso». Prende fiato, osserva la comunità ferita e quasi si commuove.

La processione

È un dolore composto quello che sfila dinnanzi all'altare, spinto dai ventilatori che regalano fresco ma non portano la pace. Così qualcuno posa gli occhi su, rapito da quei fasci di luce che s'intrufolano come ladri nel soffitto alto a tal punto che pare toccare il cielo. Il segno della croce, un inchino, la preghiera privata e la mano che accarezza Ignazia che sembra dannatamente viva nella foto. Sorride, è l'emblema della vita felice che probabilmente aveva smesso di avere da un pezzo, con quell'uomo che le ha dato prima quattro figlie e poi la morte. Ma lei stava cercando di riprendersi i suoi spazi, quella libertà che tante donne del quartiere hanno tatuata nel corpo, e che una signora col cappellino bianco ha scritta nella borsa di tela che tiene sulla spalla: «Essere libere».

Voleva esserlo anche Ignazia, libera. Libera di vivere la sua vita, di prendere i suoi spazi. Di fare la mamma, la nonna, la donna. «Oggi per noi è Venerdì Santo. Oggi il sole si è eclissato. Ci aiuti il Signore a mettere da parte ogni cosa vuota e banale, le lacrime che oggi sembrano offuscare i nostri occhi ci aiutino a vedere il bene», dice il parroco. Ma è difficile davanti a una donna finita in una cassa da morto. Quella che viene accolta da un applauso che sembra riunire tutto il quartiere in un abbraccio a chi ieri aveva soltanto lacrime e rabbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA