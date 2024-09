Lacrime e rabbia per Cristian 

Rose bianche sul banco vuoto di Cristian Martinez. Un gesto d’amore voluto dagli studenti dell’Istituto d’Arte che ieri mattina in lacrime continuavano ad abbracciarsi, increduli per la tragedia che mercoledì sera ha colpito il loro compagno di scuola, morto in un incidente sulla via Ungias, a dieci metri da casa. Cristian, 16 anni ancora da compiere, stava rientrando in scooter al termine dell’allenamento di basket quando, per cause ancora da accertare, all’altezza di una curva non ha potuto evitare una Apecar condotta da un algherese di 63 anni, che guidava in direzione opposta.Lo schianto è stato devastante per lo studente che è morto nonostante i disperati tentativi di soccorso da parte del personale del 118 accorso insieme ai carabinieri.

Il dolore

Inconsolabili mamma Nadia e papà Luigi. Cristian lascia anche una sorella, Giorgia. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia, a cominciare dalla Basket Coral, dove il ragazzo praticava il suo sport preferito. «Il cuore della famiglia Coral si è fermato assieme a quello di Cristian», si legge nella pagina social della società: «Abbiamo perso tutti un figlio, un fratello, un amico, un compagno di squadra. Non si troverà mai un perché a questa tragedia». Non si danno pace i docenti dell’Istituto d’Arte, dove Cristian frequentava la terza con indirizzo Architettura. «Un ragazzo elegante, brillante, molto sensibile, mai una parola fuori luogo, sempre buono e disposto ad aiutare gli altri», ha riferito l’insegnante Lucia Naitana. Anche il sindaco Raimondo Cacciotto ha voluto esprimere il suo cordoglio. «Una tragedia che ci addolora tutti», ha detto, mentre il presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, ha sottolineato la pericolosità della strada, la via Ungias, buia e costellate di buche «oramai trafficata quanto è più di una strada urbana e questo deve portare ad aprire con urgenza una riflessione sulla nostra viabilità interna ed esterna».

Le indagini

Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri che hanno sequestrato i due mezzi coinvolti e sottoposto all’alcoltest il conducente dell’Ape Piaggio. Non si esclude, tra le cause del disastro, anche uno stato psico-fisico alterato. È scattata, come da prassi, l'iscrizione al registro degli indagati per omicidio stradale. I funerali oggi alle 15.30 nella parrocchia di San Giuseppe.

