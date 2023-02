Lacrime e rabbia in Ogliastra «Purtroppo nessuna sentenza  lo potrà restituire alla famiglia»  

Lacrime e commozione da un lato, rabbia dall’altro. La condanna all’ergastolo di Shahid Masih per l’omicidio di Mirko Farci e il tentato omicidio di sua madre Paola Piras ha suscitato reazioni addolorate nella cittadina, dove il ricordo del ragazzo ucciso dall’ex compagno della madre poco più che ventenne è ancora intatto. La sua presenza è viva anche allo Ianas, l’Istituto professionale di viale Santa Chiara che Mirko frequentava sognando di diventare un cuoco giramondo. «Quel che so per certo - afferma Luisa Usala, docente di Enogastronomia - è che Mirko è rimasto nella mente e nelle giornate di tanti». Luisa Usala era stata insegnante di Mirko in seconda e in terza superiore. «Qualsiasi sentenza non lo restituisce alla famiglia e a tutti i suoi affetti», aggiunge.

Il ricordo

Massimo Cannas non è più sindaco di Tortolì dallo scorso 24 gennaio. Il Consiglio comunale è decaduto, ma l’amministratore era in carica quando la comunità di Tortolì venne travolta da un dolore indicibile. «Abbiamo vissuto insieme a tutta la comunità quei momenti tragici che ci hanno condizionato e destabilizzato. La sentenza che condanna all’ergastolo l’esecutore del delitto mette un punto fermo e accerta la gravità di quei fatti. Mirko e la sua famiglia hanno ottenuto giustizia. L’ho accolta con attenzione ed è un riconoscimento importante di tutela della famiglia stessa». L’ex primo cittadino plaude anche all’attività investigativa: «Se si è arrivati a questa sentenza è anche merito di chi ha assicurato alla giustizia l’autore dell’omicidio. Ci fa capire una volta di più che la presenza dello Stato è forte». L’eredità lasciata dal gesto d’altruismo di Mirko Farci è riconosciuta anche oltre i confini regionali. «Salvando la vita alla mamma - è la riflessione di Cannas, a margine della sentenza - Mirko ci ha insegnato che i giovani possono ancora essere dei grandi eroi».

Le riflessioni

«Mirko è figlio di tutti», ripete Luisa Usala, madre di due giovani che, come Mirko, sognano un futuro radioso. «In tutti noi Mirko ha lasciato un segnale grande. Un segnale di sconforto da una parte e di riflessione dall’altra. Ci ha insegnato che molte volte la violenza è dietro l’angolo e non ce ne rendiamo conto». Lo Ianas, poche settimane dopo la tragedia, aveva conferito il diploma allo studente. La volontà di riservare a Mirko il titolo era emersa nei giorni successivi all’omicidio dell’11 maggio, quando la sua scuola aveva promosso varie iniziative per mantenere viva la memoria dello studente iscritto alla quinta A dell’indirizzo Cucina. A Mirko, i vertici dell’Istituto hanno intitolato anche una targa, donata dagli alunni dell’Istituto superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende, in provincia di Varese. Loredana Rosa Brau, presidente dell’associazione Voltalacarta, esprime una riflessione ampia e chiede sostegno per Paola. «Se vogliamo pensare a una soluzione rispetto al fenomeno del femminicidio non possiamo far altro che educare i ragazzi e sensibilizzare gli adulti. Serve un’attività di formazione collettiva. Se non cambia la nostra cultura la violenza di genere resterà sempre viva. Alla luce della sentenza voglio dire una cosa: non lasciamo sola Paola».