Lacrime e preghiere, un fiume di fedeli omaggia Sant’Elena 

Sono da poco passate le 18,30 quando il simulacro di Sant’Elena viene adagiato sul cocchio trainato dai buoi. Una donna si inchina, fa una preghiera, gli occhi si riempiono di lacrime.Sul sagrato prima della partenza della processione, la commozione è nei volti di tutti. In quelli dei ragazzi e delle ragazze dei gruppi folk che si sistemato gli abiti, in quelli dei volontari che spingono le carrozzine dei malati, in quelli dei tantissimi fedeli che da anni qui non sono mai mancati.

Corteo infinito

Il corteo è una fila infinita, lunghissima, che percorre le strade della città. L’onore di aprire la processione è dei cavalieri a cavallo: in testa c’è Antonio Mannai, 80 anni, in sella al suo Nettuno. «Da trent’anni vengo in processione», racconta, «prima in sella a Samantha, la mamma di Nettuno, adesso con lui. Ogni volta è un’emozione fortissima». Subito dietro ci sono i buoi: adesso l’allarme per la dermatite bovina sembra un po’ rientrato e così gli animali possono di nuovo uscire.

una processione che sembra non finire mai. Ci sono i gruppi folk, le confraternite, l’Unitalsi, i Comitati, gli Scout, i ragazzi dell’oratorio e centinaia di fedeli. E ci sono le autorità: il sindaco Graziano Milia, la presidente del consiglio Rita Murgioni e la giunta. Ad accompagnare la Santa i sacerdoti e l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi che ha prima celebrato la messa, trasmessa in diretta su Videolina, ricordando nell’omelia: «Se l’uomo distrugge il Signore ricostruisce. Lui ci ama ha sacrificato il figlio per noi. La terra promessa non è un luogo ma la ricongiunzione con Cristo».

La fede

Tra i tanto fedeli c’è Gisella Sarritzu, 82 anni: «Questo per me è un ritorno» dice commossa «sono stata male per molto tempo e per anni non ho potuto partecipare. Oggi sono qui con il deambulatore a fare almeno un piccolo tratto». Tra i volti della processione c’è anche quello di Alessandro Accardo, dell’associazione nazionale carabinieri: «Mi rendo utile aiutando gli agenti della Polizia locale» dice, «essere qui per la nostra patrona mi rende felice». Volti sorridenti quelli di Tullio Puddu e Elia Demuro, della banda musicale Città di Quartu, «è molto emozionante suonare in questa processione perché così grande forse non ce ne sono altre. L’anno scorso eravamo qui anche per l’arrivo delle reliquie». Franco Serra per Sant’Elena ha costruito col legno, «il cocchio in miniatura». Lo si può ammirare nella mostra allestita fino al 21 nella sala Michelangelo Pira.

Il corteo incede lento tra le strade cosparse di menta e di petali di rose: da giorni nelle case ci si preparava per sa ramadura. I portoni si aprono, le finestre si vestono di copriletti di pizzo. Tutto per accogliere la patrona nel migliore dei modi. È tarda sera quando la processione ritorna nel sagrato per la benedizione del Lignum Crucis di Nostro Signore Gesù Cristo.

La festa continua

E oggi si continua con le celebrazioni. Le messe cominciano alle 6, a ogni ora fino alle 10 e poi di nuovo alle 19. Alle 11,30 la solenne concelebrazione presieduta dal parroco della basilica monsignor Alfredo Fadda. L’omelia sarà tenuta dal diacono don Davide Ambu. La celebrazione sarà accompagnata dal coro della basilica.

E dalle 22 nel palco allestito sul sagrato, l’atteso concerto della cantante Nina Zili. L’accesso è gratuito.

