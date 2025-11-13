Lacrime e palloncini per salutare Nicola «Tu, un raggio sole» 

Un dolore composto, silenzioso, mentre gli sguardi restano fissi verso la fotografia posizionata sulla bara color crema. Ieri l’addio commosso di Selargius a Nicola Salis, il 27enne che ha perso la vita nel tragico incidente di lunedì sera in via del Lavoro, mentre tutti pregano per il cugino William - di due anni più piccolo - che lotta ancora fra la vita e morte nell’ospedale Brotzu di Cagliari dov'è ricoverato in prognosi riservata. Parenti stretti, amici, colleghi di lavoro, un’intera comunità ieri pomeriggio si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo nella chiesa del Santissimo Salvatore. “Nicola, eri e sarai sempre il nostro raggio di sole”, la dedica dei familiari.

Commozione

La parrocchia di piazza don Orione a fatica è riuscita a contenere le persone presenti durante le cerimonia funebre, molti rimasti in piedi e alcuni nel sagrato. In prima fila c’erano papà Sandro, mamma Michela e la sorella Melania, insieme a nonna Lidia, nonna Antonietta e nonno Giovanni, ancora increduli per la scomparsa del ragazzo. Un lutto per tutta la città che per due ore ieri si è fermata in segno di vicinanza alla famiglia del 27enne. In tanti lo ricordano, prima e dopo il funerale, senza riuscire a trattenere le lacrime: «Era un’anima buona, gentile, riservato ma sempre sorridente. La sua morte improvvisa è una tragedia per tutti».Gli amici, gli studi, il primo lavoro come consulente del credito per una grande azienda a livello nazionale, e il sogno di Nicola di mettersi in proprio nel settore finanziario che si stava finalmente concretizzando a 27 anni. Tutto infranto lunedì sera dopo quel maledetto incidente lungo la strada della zona industriale che collega Selargius con Settimo San Pietro.

L’omelia

Don Vittorio Quaranta, parroco della chiesa di San Salvatore, ha cercato di dare conforto a familiari e amici del ragazzo con la sua omelia: «Quando lunedì sera si è diffusa la notizia della morte di Nicola, in tanti si saranno chiesti “Signore dove sei, dove sei stato in quel momento?”. Dio è qui, è sempre vicino e ci rimane fedele».

Parole seguite dal ricordo del ragazzo, che in quella parrocchia ha ricevuto tutti i sacramenti, dal battesimo alla cresima. «Nicola in questi 27 anni non è stato un ragazzo che ha perso tempo, ha vissuto ogni giorno senza rimandare al domani, senza sprecare un solo attimo. E se c’è un modo per ricordare vostro figlio», ha detto rivolgendosi ai genitori, «è quello di diventare voi, insieme alla sorella Melania, i continuatori dei suoi sogni».

La dedica

Intorno alla bara fiori bianchi e gialli che fanno da cornice all’immagine del ragazzo sorridente.

«Non sei andato via, è come se fossi nascosto nella stanza accanto», le parole di una zia che fra le lacrime ha letto sull’altare una lettera dedicata al nipote. «Quello che eravamo prima l’uno per l’altra lo siamo ancora, chiamami con il nome che mi ha sempre dato, parlami, non cambiare tono di voce e non essere triste. Continua a ridere come quando eravamo insieme, prega, sorridi e pensami».

E ancora: «La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, c’è una continuità che non spezza: non sono distante da te, sono solo dall’altra parte, proprio dietro l’angolo, va tutto bene e ritroverai il mio cuore. Non piangere, il tuo sorriso è la mia pace».

A fine messa il saluto nel piazzale della chiesa, con il lancio dei palloncini bianchi e un lungo applauso, prima dell’ultimo viaggio di Nicola verso il cimitero.

