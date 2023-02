Lacrime e palloncini bianchi per l’addio a Nicola Medda 

La chiesa di Santa Maria Goretti gremita per l’ultimo saluto a Nicola Medda: tanto il dolore per il giovane venticinquenne di Sant’Antioco tragicamente scomparso giovedì mattina nell’incidente stradale che si è verificato nella provinciale 2 Carbonia - Villamassargia dove ha perso la vita anche Federico Pinna, 24 anni di San Sperate. In tantissimi hanno stazionato nella piazza e negli spazi adiacenti. Anche chi non lo conosceva, ha sentito la necessità di essere presente. Sant’Antioco si è fermata: lacrime e palloncini bianchi, in chiesa e durante il tragitto verso il cimitero, hanno fatto da cornice negli ultimi momenti per il saluto al giovane che voleva fare lo chef. Parenti, amici e cittadini hanno voluto presenziare alla cerimonia funebre stringendosi attorno ai genitori, Gabriele e Aurora, alla sorella e al fratellino più piccolo. I tre sacerdoti di Sant’Antioco, don Elio Tinti, don Giulio Corongiu e don Mario Riu hanno concelebrato la messa e nelle parole del parroco di Santa Maria Goretti la certezza che Nicola si è ricongiunto a Dio nella luce e la richiesta che sia d’aiuto ai familiari per il superamento della tragedia. Per la comunità antiochense, un momento di riflessione profonda, ma anche di vicinanza e cordoglio. Al passaggio del feretro, tutte le attività commerciali hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto per un giovane figlio scomparso.

RIPRODUZIONE RISERVATA