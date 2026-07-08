Lacrime e moto per l’addio a Dario 

Tutta Poggio dei Pini si è stretta attorno alla famiglia di Dario Paolo Garau. Ieri la chiesa della Madonna di Lourdes era gremita di familiari, amici e tanti giovani arrivati per l’ultimo saluto al ragazzo morto domenica sera in un incidente stradale sulla Statale 195 mentre rientrava da una giornata al mare e proprio il giorno seguente aver compiuto 20 anni. Tra i presenti anche Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, come segno di vicinanza alla famiglia.

Il dolore

La tragedia ha colpito profondamente il borgo, dove Dario era conosciuto e benvoluto. Lui e il fratello gemello Diego hanno perso il padre Antonio quando avevano solo due anni e mezzo ereditandone la passione per il volo e il sogno di diventare piloti di ultraleggeri. Erano inseparabili. Si erano diplomati insieme all’Istituto Scano di Cagliari e, per pagarsi la scuola di volo, accettavano qualsiasi lavoretto: dal montaggio di zanzariere ad altri piccoli incarichi. Ogni domenica frequentavano la Tana del Volo di Siliqua. Domenica Dario aveva scelto di trascorrere la giornata al mare con gli amici, poi la vita interrotta sulla Statale 195 quando la moto su cui viaggiava si è scontrata con un camper impegnato in una svolta.

In chiesa

All’uscita del feretro dalla chiesa, dopo la toccante omelia del parroco monsignor Giovanni Sanna, il silenzio è stato rotto dal rombo dei motori: guidati dal fratello gemello Diego, gli amici motociclisti di Dario hanno acceso le loro moto e salutato così l’amico di una vita rendendo omaggio a una delle sue più grandi passioni. Poi l’ultimo viaggio su questa terra.

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