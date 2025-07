Lacrime e applausi per Emanuela Loi 33 anni dopo 

Impossibile dimenticare, doveroso ricordare il suo sacrificio e quello degli altri agenti di scorta. Ieri, a 33 anni dalla strage di via d’Amelio, Sestu ha ricordato Emanuela Loi, l’agente sestese medaglia d’oro al Valor civile morta nell’attentato mafioso in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, due mesi dopo l’amicoe collega Giovanni Falcone.

Alle 9.30 nella cappella del cimitero comunale il cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Eugenio Cocco, ha celebrato la messa commemorativa davanti ai familiari, alla sindaca Paola Secci e alle autorità civili. Al termine della funzione religiosa sulla tomba di Emanuela Loi, alla presenza del Questore Rosanna Lavezzaro, è stata deposta una corona d’alloro a nome del capo della Polizia Vittorio Pisani.

Commovente la lettera scritta dalla nipote che porta il suo stesso nome, Emanuela Loi, anche lei agente di Polizia. «Non ci siamo mai conosciute si legge nella missiva pubblicata sul sito della Polizia -. Ma porto il tuo nome con orgoglio. È il mio modo per restituire il coraggio che mi hai lasciato in eredità». Emanuela Loi era tornata a Palermo dalla Sardegna il 17 luglio. Aveva la febbre, ma non volle restare a casa: «Non voleva che un collega perdesse le ferie per coprire il suo turno. Forse fu incoscienza, forse coraggio. Ma soprattutto: senso del dovere».

