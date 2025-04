Lacrime e accuse: Barça-Real nel caos 

Un SuperClasico per riemergere. O affondare. Carlo Ancelotti si gioca una bella fetta di carriera merengues, oggi a Siviglia nella finale di Coppa del Re, in un Barcellona-Real Madrid più velenoso del solito, al punto da rischiare di saltare. Ad infuocare il clima, alla vigilia, non tanto i due successi netti dei catalani (4-0 e 5-2) in questa stagione, quanto le feroci polemiche arbitrali.

«I video su Real Madrid TV ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda», ha denunciato il direttore di gara designato, Ricardo de Burgos Bengoechea, in un'inconsueta conferenza arbitrale della vigilia. Accompagnato dall'addetto al Var, Bengochea non è riuscito a trattenere le lacrime, mentre il suo collega paventava clamorose azioni di protesta future della classe arbitrale. Ma la protesta è arrivata dal Real, che prima ha informalmente chiesto la ricusazione della terna, non ascoltato dalla federcalcio spagnola, e poi ha disertato conferenza stampa, allenamento e cena ufficiale. Così in Spagna si chiedono addirittura se la squadra di Ancelotti oggi si presenterà in campo: si profilerebbe una clamoroso gesto contro la scelta di non cambiare l'arbitro, accusato di non essere all'altezza («non è mai stato designato per una gara di Champions né dalla Fifa»), e soprattutto l'addetto Var, per le sue parole. Per il Real segno di una «chiara e manifesta animosità e ostilità di questi arbitri nei confronti del Real Madrid», con «toni minacciosi e allusivi» di proteste.

