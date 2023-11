Lacrime alla messa d’addio di don Serra 

C’era tutta Sestu per ringraziare don Onofrio Serra. Ieri sera il parroco di San Giorgio Martire, dopo 35 anni di ministero, ha tenuto una messa per ringraziare i suoi parrocchiani, prima di andare in pensione. Sabato prossimo, alle 19, celebrerà la prima messa il nuovo parroco don Sergio Manunza, insieme all’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi. Tanta gioia e anche tanta commozione per don Onofrio sul cui viso si scorgeva qualche lacrima così come su quella di tanti presenti ma in un’atmosfera di gioia e serenità. «Mi sono sentito insieme a voi come un fratello, avrei voluto darvi anche di più», ha detto dall’altare. «Ora ritorno a essere uno di voi. Da parroco divento parrocchiano». Una carriera iniziata 56 anni fa, da vice parroco a Nurri, poi a Sanluri, Castiadas e infine a Sestu, con la benedizione dell’arcivescovo Alberti. «Mi assicurò: farai bene. E ora voglio dire grazie a tutti, e scusa a chi avrebbe voluto qualcosa in più». Poi l’abbraccio dei fedeli.

RIPRODUZIONE RISERVATA