Lacrime ai funerali dell’ucciso 

Gli applausi hanno accolto la bara all’arrivo in chiesa, esplodendo nuovamente fragorosi quando il feretro ha lasciato la parrocchia del Sacro Cuore. Durante tutta la funzione, poi, il pianto irrefrenabile dei familiari e degli amici ha accompagnato la cerimonia funebre, conclusasi quando nel sagrato già cadeva qualche goccia di pioggia. Il rischio del maltempo, ieri pomeriggio, non ha scoraggiato la folla che si è riunita per l’ultimo saluto a Gabriele Pergola, l’imprenditore di 43 anni ucciso all’alba di lunedì nel B&B di via Nazionale a Quartucciu.

L’omelia

In un clima di profonda sofferenza e commozione, tantissime persone si sono strette alla famiglia della vittima. Don Antonello Piras, che ha officiato la messa, ha provato a lenire in qualche modo il dolore di chi conosceva e amava l’imprenditore. «Gabriele», ha detto il sacerdote, «è vivo nella misericordia e nell’amore del Signore. Resta vivo nel vostro affetto, nell'amore che gli avete sempre dato: come ogni genitore fa per il proprio figlio. Lui è vivo nel Signore e nel vostro amore per lui». Tante le lacrime in chiesa, tante fuori all’uscita della bara nel sagrato affollato sino all’inverosimile di giovani e amici del 48enne ucciso. Tutti ad applaudire e cercare di sfiorare il feretro per un’ultima carezza a quella bara ricoperta di fiori. salutare la vittima di un omicidio che appare ancora oggi inspiegabile.

Delitto assurdo

Il presunto assassino avrebbe raccontato al giudice di non aver capito di avere ucciso. Gabriele Cabras, non ancora ventenne, ha strangolato l’uomo nella camera del B&B dove i due si erano ritrovati nella notte. Una tragedia, assurda, sconvolgente, col ragazzo che si è allontanato rientrando a Sinnai dove risiede la sua famiglia. Dopo l’arresto, l’indagato ha raccontato al giudice la sua verità, ma le indagini vanno ancora avanti: presto il magistrato potrebbe ricevere nuovi dossier da parte degli investigatori. L’ipotesi resta quella di omicidio volontario, per il momento non aggravato. Ma la sostituta procuratrice Diana Lecca formulerà l’imputazione definitiva solo tra qualche giorno, quando termineranno gli accertamenti degli investigatori che ora stanno cercando anche eventuali riscontri o smentite alle parole dell’indagato, difeso dal legale Giovanni Cabras.

Le indagini

L’inchiesta dei carabinieri di Quartu e Selargius, coordinate dal capitano Pietro Lucania, dal tenente Ignazio Cabras e dal maresciallo Daniel Lombardi, dovrebbero essere chiusa entro pochi giorni, così come è attesa rapidamente la perizia necroscopica effettuata mercoledì dal direttore dell’Istituto di medicina legale, Roberto Demontis. La famiglia della vittima, assistita dai legali Mauro Massa e Fausto Argiolas, attende la fine delle indagini. Accertamenti rapidi che potrebbero convincere la pm Lecca a chiedere il giudizio immediato.

