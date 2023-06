L’Acr raduna 200 ragazzi 

Una coloratissima e gioiosissima invasione di ragazzi. Erano in 200 ieri a Galtelli per la festa dell’incontro dell'Azione Cattolica della Sardegna. Arrivati dalle diocesi di tutta l’isola, accompagnati dalle rispettive delegazioni, sono stati accolti in un clima di grande ospitalità e con un’organizzazione perfetta. Voluto dalla delegazione regionale in collaborazione con l’Ac della diocesi di Nuoro, il raduno si è incentrato sul tema nazionale “Ragazzi che squadra” che in Sardegna ha avuto come declinazione “Ajo! Scendi in campo con me”. «Una giornata meravigliosa, piena di significato - dice il parroco di Galtellì don Piero Mula -. I ragazzi hanno dato testimonianza di quanto sia bello vivere la fede in comunione con gli altri”. A fine giornata il vescovo Antonello Mura ha concelebrato la messa con tutti i presbiteri che accompagnavano i ragazzi.

