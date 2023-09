L’acquario colorato di Manu Invisible 

La Pediatria si colora di blu grazie al mare con i pesci realizzato da Manu Invisible. L’ingresso del reparto rinasce anche con le sfumature di giallo e arancione: così l’acquario cromatico ha trasformato la sala d’attesa della Pediatria. L’iniziativa è stata sostenuta da Patrick Abbate, leader del gruppo Patrick&Friends, dalla moglie Staley e dall’associazione “Belle Donne” di Oristano, rientra in un progetto più ampio di creazione di un percorso visivo-sensoriale per l’accoglienza dei bambini. «Mi porto via un ricordo, che non è fatto solo di immagini - ha detto l’artista - Sono soddisfatto in termini tecnici ma soprattutto esperienziali perché il reparto mi ha adottato per 7 giorni facilitando questo lavoro. La cortesia e l’ospitalità hanno contribuito al risultato finale». «È stata una settimana di arricchimento reciproco – ha sottolineato la dirigente Enrica Paderi – Ora il reparto è davvero molto più colorato ». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA