L’acqua torna potabile dopo 4 mesi 

Anche l’ultima limitazione in vigore a Siniscola sull’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari ieri è stata finalmente abrogata. Si tratta dell’ordinanza del 19 settembre che interessava l’area portuale di La Caletta che il sindaco Gian Luigi Farris ha potuto revocare dopo aver ricevuto la segnalazione da parte degli enti preposti alle verifiche sula salubrità dell’acqua erogata da Abbanoa del rientro dei valori chimico-biologici che erano fuori norma. Nel documento si fa riferimento al valore dei trialometani rientrati nella soglia consentita. A saltare all’occhio è però il lungo tempo trascorso dal momento del campionamento effettuato nei locali della Guardia costiera lo scorso 19 dicembre e la comunicazione dell’esito negativo dei test, arrivato in Comune 21 giorni dopo. Ora tutte le utenze di Siniscola e delle frazioni possono contare sul servizio idrico potabile. (f. u.)

