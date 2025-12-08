«L’acqua? Torbida e senza pressione» 

Ad Assemini l’acqua scarseggia e, con lei, la pazienza dei cittadini. Molti di loro minacciano: «Faremo denuncia». Mentre alcuni l’hanno già presentata ai carabinieri. Nel mirino la società Abbanoa e il servizio giudicato dai residenti gravemente insufficiente. «Vivo ad Assemini da qualche anno e devo dire che c'è tutto. Tranne l’acqua», ha commentato, ironicamente, la cittadina Giusy Usai.

La mappa

Spesso in diverse zone dell’abitato manca l’acqua o, se va bene, la pressione è bassa e dai rubinetti ne sgorga a malapena un filo. E poi le perdite come quelle in via Sardegna e via Barbagia dalle quali sgorgano litri di acqua da più di un anno, i cantieri per i lavori programmati (gli ultimi risalenti al 20 novembre e al 3 dicembre) e le condotte da sostituire (come nei recenti cantieri delle vie Tirso, Coghinas, Carife, 2 Agosto, Monti e Coghe).

Gravi disservizi soprattutto nelle vie Benedetto XVI, Pio IX, Carloforte, Madrid, Toscana, Taranto e nelle zone di Santa Lucia e San Cristoforo.

Le testimonianze

Farsi una doccia con un getto accettabile è diventato un lusso, così come portare a termine un ciclo di bucato con la lavatrice. Per i pochi privilegiati che dispongono di cisterna e autoclave il problema è parzialmente risolto: i serbatoi si svuotano in fretta, l’autoclave non ha abbastanza pressione per riuscire ad attivarsi (senza trascurare l’importante consumo di energia elettrica) e l’acqua erogata, soprattutto dai primi piani in su, se arriva risulta spesso torbida.

Un disagio che va avanti da mesi, come testimoniano in via Carloforte: «Pur di non accendere l’autoclave - ha commentato Michela Pani - scendiamo in giardino al piano terra a riempire la pentola per cucinare la pasta. In casa? Non scende neanche una goccia».

La disperazione

Efisio Becciu, invece, vive al terzo piano di un condominio in via Benedetto XVI in cui la cisterna è stata dismessa trent’anni fa: «Non ne avevamo mai avuto bisogno. Ma da luglio le cose sono cambiate. Le segnalazioni ad Abbanoa sono continue. Ma non rispondono. Se nel sito c’è la segnalazione di intervento, il giorno dopo la situazione è punto e a capo». Becciu, anche ieri, è dovuto andare dalla suocera a Cagliari per fare una doccia e il bucato: «Non sappiamo come fare, siamo disperati».

Stessa storia per Maria Daniela Secci, madre lavoratrice e residente al terzo piano di un palazzo di via Madrid: «Da un mese entro in doccia ma arriva un filo d’acqua per giunta fredda perché lo scaldino a gas (nuovo e revisionato) non riesce ad attivarsi. Ho una bambina, riscaldo l’acqua col microonde e ho la lavatrice ferma».

L’amministrazione

«Le mie interlocuzioni con Abbanoa - ha dichiarato il sindaco Mario Puddu - sono costanti. L’unico avviso degno di nota nell’ultimo periodo, e di cui ci hanno reso partecipi, è quello del 3 dicembre. Ultimamente mi sto facendo portavoce delle legittime lamentele dei cittadini, sperando che Abbanoa risolva al più presto il problema».

