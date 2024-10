«L’acqua Siete Fuentes è ottima» 

Il decreto del ministero resta in vigore: l’acqua di San Leonardo de Siete Fuentes è sospesa dalla vendita dal 13 agosto. «Ma la qualità e la conformità dell’acqua di San Leonardo non è mai venuta meno», precisa l’amministratore unico della società, Gabriella Meloni.

La sospensione

Il decreto del ministero della Salute, che ha sospeso dal commercio l’acqua di San Leonardo, parla di non conformità di alcuni parametri microbiologici concernenti nitrati e cadmio, piombo, mercurio e nitriti quindi di criticità nella documentazione trasmessa delle analisi chimiche e microbiologiche. Secondo Meloni però è stata una «non conformità documentale a cui l’azienda ha posto rimedio, quindi nessuna non conformità che riguarda la qualità dell’acqua. Ora siamo in attesa dal Ministero della revoca di sospensione e di riprendere al più presto l’attività produttiva». Anche perché lo stabilimento nella borgata montana è ancora chiuso e le bottiglie nei market non ci sono più.

L’errore

Un errore formale quindi sorto, secondo l’azienda, «per la presentazione di documentazione non conforme alle richieste ministeriali: è stato prodotto un unico documento invece che distinti verbali ognuno relativo a ciascuna analisi di ogni campione d’acqua estratto dai pozzi». Dopo il decreto di sospensione «abbiamo incaricato un’università della Penisola, accreditata dal Ministero, di effettuare nuove analisi, che abbiamo già inviato a Roma. Siamo in attesa di riscontro. Ci teniamo a sottolineare che la sospensione è stata dovuta a meri errori formali, di metodica di compilazione dei verbali, solo per questo motivo le contestazioni del Ministero», conclude Gabriella Meloni.

Il comitato

«Ci sono molti punti da chiarire dell’intera faccenda e infatti attendiamo che l’azienda spieghi con dovizia di particolari cosa è accaduto – afferma il presidente del “Comitato civico a tutela delle acque di San Leonardo”, Giovanni Matta, anche capogruppo consiliare di minoranza - Attendiamo risposte anche dalla Regione sulle autorizzazioni dei nuovi pozzi, che ricordiamo sono solamente per effettuare i sondaggi della qualità dell’acqua e non per nuove captazioni. Abbiamo chiesto un incontro in Regione e siamo in attesa dell’azienda».

