L’acqua scorre da mesi in via San Gemiliano 

Scorre da settimane, forse mesi, l’acqua in via san Gemiliano, a Sestu. Una perdita iniziata ai primi dell’anno e che crea disagio anche perché vicino c’è una fermata dell’autobus e attraversare è molto difficile. La situazione è nota anche ad Abbanoa, che potrebbe intervenire prossimamente. Recentemente, un altro problema simile era stato risolto in via Tripoli dopo alcune settimane di attesa. Segnalata anche un’altra perdita in via Brigata Sassari, di fronte a via IV Novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA