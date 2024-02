L’acqua santa bagna i sartiglianti 

Non ancora smaltite le emozioni della Candelora, il popolo della Sartiglia ieri mattina si è dato appuntamento nella piazza del quartiere di Sant’Efisio per un altro momento religioso: la benedizione dei cavalieri. Intanto da oggi la Fondazione apre le porte del botteghino per la vendita dei biglietti per assistere alla corsa alla stella da una delle tribune lungo il percorso.

Mentre il parroco di Sant’Efisio annunciava ai fedeli la fine della messa, nella piazza antistante la chiesa e nelle strade ai lati c’erano già migliaia di oristanesi che da dietro le transenne applaudivano i sartiglianti in arrivo tra squilli di trombe e rulli dei tamburi. Monsignor Alessandro Floris ha poi iniziato a benedire le pariglie; prima il terzetto di bimbi che di lì a poche ore avrebbe guidato sa Sartill’e canna (Mattia Onida, Giorgia Putzolu e Perla Ruggero), poi Martina Pinna che da domenica a martedì vestirà i panni di Eleonora d’Arborea. Infine spazio ai sartiglianti, a iniziare da Giovanni Utzeri, che con Andrea Zucca e Paolo Faedda, guiderà la Sartiglia dei contadini, poi Fabrizio Manca, capocorsa del martedì, accompagnato da Corrado Massidda e Ignazio Lombardi e via via tutti i cavalieri. La benedizione si è chiusa con Luca Piras, Gabriele Piras e Gabriele Palmas che guideranno la Sartigliedda del lunedì. A tutti la parrocchia di Sant’Efisio ha donato un panno e una medaglietta con l’immagine della Madonna di Bonacatu.

A distanza di poche ore, sempre a Su Brugu è andata in scena sa Sartill’e canna. Dopo la vestizione, il capocorsa Mattia Onida accompagnato da Giorgia Putzolu e Perla Ruggero ha dato vita alla corsa in sella a cavallini di canna. Oltre trecento i bambini che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall’associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna guidato da Giancarlo Mureddu, tutti vestiti in maschera e in tanti sono riusciti nell’impresa di infilzare la stella.

Da oggi i biglietti per le tribune sistemate lungo il percorso della corsa alla stella sono in vendita nella biglietteria della Fondazione Oristano, in via Eleonora 15. Per la Sartiglia di domenica sono ancora a disposizione 91 ticket, 324 invece per la corsa di martedì 13. L’ufficio resterà aperto dal lunedì al venerdì (9-13 e 16-19), da lunedì 10 a martedì 13 dalle 9 alle 19.

