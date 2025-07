L’acqua ora arriverà da Monte Attu, non più da Villagrande 

Addio alla vecchia condotta, disseminata di rotture e non più in grado di assicurare un servizio accettabile. Dopo oltre quarant’anni, la comunità di Girasole non verrà più alimentata dall’acquedotto di Villagrande bensì da quello di Tortolì che insiste nella zona di Monte Attu. L’inaugurazione è avvenuta ieri, alla presenza del presidente del Consiglio di amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu. «Con un investimento di oltre 360 mila euro - spiegano da Abbanoa - è stato completato l’intervento per la sostituzione della condotta di collegamento tra Tortolì e Girasole. L’intervento, al quale è stata data massima priorità, è consistito nel potenziamento del collegamento con la realizzazione di 1.300 metri di condotta e è finalizzato anche a migliorare la generale condizione d’esercizio dei Comuni alimentati dall’acquedotto di Villagrande, liberandolo dalla necessità di garantire la portata che attualmente è indirizzata a Girasole. Risorsa preziosa che sarà destinata agli altri centri che, soprattutto nel periodo estivo, finiscono in sofferenza a causa della siccità che colpisce le fonti locali». All’incontro di ieri erano presenti i sindaci di Girasole e Tortolì, Lodovico Piras e Marcello Ladu. Piras parla di giornata storica per la comunità: «Doverosi i ringraziamenti ad Abbanoa che ha risposto in maniera concreta alle nostre sollecitazioni nei vari tavoli di confronto. Il nostro compito è quello di dare risposte alla comunità e con quest’opera diamo un segnale importante che risolve un problema che perdurava da diversi anni». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA