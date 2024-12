«L’acqua non va buttata in mare» 

Il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, si unisce alle richieste avanzate dal presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, per la sospensione del piano di laminazione nella diga di Maccheronis. Il primo cittadino, facendo seguito ai sindaci di Posada Salvatore Ruiu e di Torpè, Martino Sanna, parla di provvedimento che va intrapreso senza indugio da parte delle autorità di gestione delle risorse idriche di superficie, chiedendo un impegno anche alla presidente della Regione Alessandra Todde. «La invito a prendere atto della situazione che si andrebbe a delineare nel momento in cui il volume di acqua invasata arrivasse al 50 per cento della capienza - dice - che farebbe scattare il rilascio a mare dell’acqua in surplus». Per Farris si tratta di uno schiaffo alle comunità e alle aziende agricole che hanno patito la gravissima siccità. ( f. u.)

