L’acqua non è potabile: una nuova ordinanza ne vieta il consumo 

Sembrano non aver mai fine i problemi idrici a Domusnovas: emessa giovedì 30 aprile, è tutt’ora in vigore un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per i consumi umani e alimentari. Si tratta di un provvedimento cautelativo in attesa dei riscontri da parte dell’Asl. Il Comune ha ricevuto dalla controllata Domusacqua le analisi di prova effettuate il 24 aprile e arrivate al laboratorio di analisi giovedì 30: il gestore evidenzia la presenza di batteri coliformi ed escherichia coli nel punto di prelievo di via Roma e la presenza di Batteri Coliformi in quello di via Cagliari (nessuna contaminazione nel punto di via Baracca). Nella nota che dispone il divieto d’uso dell’acqua per i consumi umani, si collega la contaminazione alle conseguenze dei tanti cantieri idrici (sostituzione condotte nelle vie Basso e Sauro) e di rifacimento degli asfalti in varie strade: «Le manutenzioni della condotta idrica e le operazioni di fresatura per gli asfalti, eseguite anche a ridosso dei punti di campionamento - recita la nota - potrebbero aver creato vibrazioni trasmesse alle condotte in grado di mandare in sospensione elementi presenti nelle tubazioni». Impossibile saperne di più: non è stato possibile contattare il presidente della Domusacqua Salvatore Raspitzu. A preoccupare maggiormente è però l’aggravarsi del problema di pressione che da 4 settimane interessa il paese: da giovedì, in varie parti del paese, sgorga appena un filo d’acqua dai rubinetti e il problema si aggrava nelle parti alte del paese e in tutte le utenze poste al di sopra del piano terra. Lunedì sono previsti degli interventi della Domusacqua nelle 2 sorgenti di alimentazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA