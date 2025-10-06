L’acqua non è potabile 

A Zerfaliu è vietato utilizzare l'acqua della rete idrica per usi potabili e alimentari. Il divieto è stato comunicato dal Comune dopo aver ricevuto la nota dell’Asl 5 nella quale si comunicava che l’acqua campionata il primo ottobre ha riportato valori superiori rispetto alla norma per poi proporre al sindaco l’emanazione di un’ordinanza cautelativa che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari fino all'effettuazione di ulteriori controlli. Il Comune ha chiesto ad Abbanoa di garantire alle famiglie un servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile nel modo più efficace, al fine di ridurre al minimo i disagi in particolare alle fasce più deboli. ( s. p. )

