L’acqua non è potabile, arrivano le autobotti di Abbanoa 

L'acqua che esce dai rubinetti di Massama, Nuraxinieddu e Donigala, ma anche quella a Siamaggiore, non è potabile. E così ieri mattina il sindaco Massimiliano Sanna, e il suo collega Davide Dessì, hanno firmato un’ordinanza con la quale vietano l’utilizzo per scopi alimentari dell’acqua.

In provincia, bene ricordare che anche a Milis, da ben quattro mesi, esiste il divieto di utilizzo di acqua per scopi alimentari. In questo caso però il problema, che si ripete ciclicamente, è legato ad alti valori di alluminio.

L’ordinanza

Nelle frazioni cittadine il provvedimento è scattato dopo che Abbanoa e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl «hanno riscontrato la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme per i valori di coliformi totali ed escherichia coli», si legge in una nota.

Secondo la Azienda sanitaria locale, «l’acqua è da considerarsi non idonea ad uso potabile ed alimentare (la bollitura non è quindi un accorgimento utile), mentre sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona».

Le autobotti

E per questo Abbanoa da oggi fa arrivare le autobotti a Massama nel parcheggio dell’ex scuola elementare dalle 8 a mezzogiorno; a Donigala Fenughedu invece in piazza chiesa Sant’Antonino Vescovo dalle 12.30 alle 15.30 e a Nuraxinieddu in via Rimedio dalle 16 alle 19.

«Lo stesso servizio è operativo infine a Siamaggiore: i mezzi sono presenti in via Roma dalle 8 alle 16», concludono da Abbanoa. Tutto questo in attesa che i valori rientrino nella norma. ( m. g. )

