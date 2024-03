L’acqua non basta, irrigazione vietata nell’alta Baronia 

Le piogge hanno dato una mano, migliorato gli invasi seguiti dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. La situazione, però, rimane critica. Nella diga di Maccheronis, a Torpè, dai 3 milioni di metri cubi d’acqua si è passati ad appena 10.5, a fronte di una capienza massima di 22 milioni. Quindi, la preoccupazione resta alta, con l’estate alle porte che si annuncia torrida sotto tutti i punti di vista: sia da quello agricolo sia da quello turistico. A Pedra ’e Othoni, invece, le cose vanno meglio: l’invaso si trova all’87 per cento della sua portata massima, con circa 14 milioni di metri cubi. Insomma, l’irrigazione dei campi resta vietata, sebbene qualche apertura sia arrivata, rispetto alla precedente ordinanza.

Stamattina, nella sala consiliare del Comune di Torpè, i vertici del Consorzio di bonifica incontreranno i sindaci del distretto del Posada (Siniscola, Budoni, San Teodoro, Posada e Torpè). Faranno il punto su una situazione che non fa star sereni, soprattutto gli allevatori e gli agricoltori della zona. Il 20 marzo il consiglio di amministrazione del Consorzio ha adottato un’ordinanza che alleggerisce i provvedimenti di fine febbraio, con l’obiettivo di garantire il benessere degli animali ma al tempo stesso con la volontà di conservare la poca acqua incamerata. «Grazie a questo apporto pluviometrico siamo riusciti ad avere il via libera dalla Regione per utilizzare le risorse idriche presenti nel Maccheronis, sia per gli usi civili sia per l’utilizzo in azienda, senza però estendere all’irrigazione che rimane vietata», spiega il presidente, Ambrogio Guiso. E aggiunge: «È chiaro che i prossimi mesi saranno fondamentali per capire come dovremo affrontare tutta l’annata irrigua. In questo momento non possiamo che invitare a un uso oculato e attento».

