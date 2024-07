«L’acqua irrigua non è più un sogno: abbiamo già i fondi» 

I fondi ci sono, tre milioni di euro per realizzare la condotta principale dell’acqua irrigua su circa duemila ettari di terreno nei territori di Maracalagonis e Sinnai. L’opera sarà realizzata dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Un progetto atteso per completare l’impianto irriguo nei campi di Maracalagonis e per realizzare il primo comparto in quelli di Sinnai.

«Si tratta di un intervento atteso e importantissimo per il futuro dell’agricoltura e della pastorizia nella zona – dice il presidente del Consorzio, l’agronomo Efisio Perra, vice presidente regionale della Coldiretti. «Lo scorso inverno dalla Regione, grazie all’impegno dell’allora consigliere regionale Cesare Moriconi, siamo riusciti ad avere il primo importante finanziamento. Da quel momento, il Consorzio di bonifica non ha perso tempo. Il nostro obiettivo è quello di avere a disposizione l’acqua del bacino di Corongiu: attendiamo la risposta dalla Regione. Appena, come ci auguriamo, avremo la risposta positiva, avvieremo lo studio del progetto prevedendo la distribuzione dell’acqua per caduta sui terreni a valle dell’invaso».

Perra spiega i vantaggi: «Avere l’acqua per caduta, significa avere avere la possibilità di semplificare lo stesso progetto con la possibilità di spendere meno e quindi ampliare la superficie irrigua. Nel frattempo insieme ai tecnici, incontrerò nuovamente gli amministratori comunali di Maracalagonis e Sinnai. Entro settembre organizzeremo altri incontri zonali con la gente dei campi, sperando che intanto finisca l’attuale emergenza idrica che ci ha costretti a ridurre pesantemente il sistema irriguo: stiamo garantendo solo il 70 per cento dell’acqua necessaria. Risultato: riusciamo a dare l’acqua su 14mila ettari nell’intero Consorzio. Seimila in meno rispetto agli ultimi due anni».

