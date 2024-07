«L’acqua inquinata? Resta un mistero» 

L’emergenza è rientrata dopo appena ventiquattr’ore, ma a Sarroch e Pula la parola d’ordine è capire come mai, nell’intero litorale, dalle analisi effettuate dall’Arpas sia emerso un superamento dei parametri microbiologici così elevato da costringere i due sindaci a firmare un’ordinanza di divieto di balneazione. L’anomalia è stata scoperta in seguito ai campionamenti che i tecnici dell’Arpas hanno effettuato giovedì nelle acque di Sarroch e Pula: dalle analisi è emerso che nel tratto di mare compreso tra Perd’e’Sali e Pinus Village era presente una carica batterica che avrebbe potuto mettere a repentaglio la salute dei bagnanti.

La carica batterica

La scoperta è stata fatta durante uno dei controlli di routine che l’Arpas, da aprile a settembre, effettua regolarmente due volte al mese per tenere sotto controllo la salubrità del mare. Dopo la preoccupazione legata agli ultimi campioni analizzati in laboratorio, ieri mattina la buona notizia: in seguito ai nuovi controlli effettuati dall’Arpas è emerso un abbassamento di quei parametri microbiologici che avevano portato all’interdizione della balneazione per chilometri del litorale. A Dessì e Cabasino non è rimasto quindi che revocare l’ordinanza di divieto firmata il giorno prima, e dare il via libera al ritorno in spiaggia di turisti e residenti. Il ritorno alla normalità non lascia comunque tranquilli i due sindaci, decisi a comprendere quale sia stata la causa scatenante di questo problema igienico-sanitario.

I sindaci

«Siamo soddisfatti che l’emergenza sia rientrata nel giro di ventiquattr’ore – dice il sindaco di Pula, Walter Cabasino -, ringraziamo l’Arpas per aver dimostrato grande sensibilità ed aver voluto controllare nuovamente la qualità dell’acqua del nostro litorale. La salute dei cittadini e dei turisti viene prima di tutto, per questo abbiamo chiesto alle autorità competenti di supportarci in questo momento così delicato: nel frattempo effettueremo tutti i controlli del caso sulla costa per individuare eventuali anomalie. Difficile stabilire quale sia stata la causa scatenante, alla fine il problema si è verificato quasi sull’intera costa: una cosa è certa, da parte mia chiederò nuovamente alla Regione che una zona turistica importante come Santa Margherita possa avere finalmente in dotazione un collettore fognario». Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, pensa a un tavolo di confronto per trovare soluzioni che impediscano che episodi come quello di giovedì si verifichino soprattutto nel pieno della stagione turistica: «Credo sia doveroso portare avanti delle verifiche per capire cosa non abbia funzionato, qualora emergessero dei problemi sarebbe doveroso lavorare tutti insieme per risolverli. È fondamentale garantire la massima sicurezza ai bagnanti che frequentano la nostra costa».

