L’acqua in Costa Verde, finalmente 

Per migliaia di residenti e turisti, l’acqua potabile sulla Costa Verde non sarà più un miraggio: fine delle sete anche nei villaggi di Portu Maga e di Gutturu e’ Flumini, è stato completato l’ultimo tratto della condotta idrica atteso da 30 anni. L’annuncio arriva da Abbanoa: «Nei prossimi giorni saranno avvisati i condomini interessati che potranno chiedere l’allaccio e l’attivazione delle utenze condominiali». Soddisfatti i proprietari di oltre 500 villette estive che lo scorso anno avevano denunciato «l’emergenza idrica a causa dei pozzi asciutti, da dove per anni hanno attinto l’acqua».

Il progetto

«Abbiamo sbloccato - commenta il presidente del Consiglio d’amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu - un’opera fondamentale per questo territorio. Negli ultimi mesi i nostri tecnici hanno effettuato gli interventi necessari per rendere la condotta pienamente attiva da questa estate». Da lunedì le opere risultano formalmente acquisite al distretto 3 di Abbanoa, competente per il territorio di Arbus. Il collegamento, in ritardo per via di un contenzioso con la ditta che si era aggiudicata i lavori, realizzato con tubazioni in ghisa, costituisce il tratto terminale della rete di adduzione che parte dal potabilizzatore di Sant’Antonio di Santadi. Fine dunque delle vecchie fonti di approvvigionamento, finalmente più acqua e di qualità superiore. Soprattutto stop alle autobotti, al costo di 50mila euro a stagione.

Le reazioni

«L’estate scorsa - ricorda l’amministratore del comprensorio di Portu Maga, Gianni Lussu - per l’ennesima volta abbiamo denunciato una situazione paradossale, la condotta idrica era pronta da due anni, mancava il collaudo. Abbiamo chiesto aiuto al nostro concittadino parlamentare, Gianni Lampis. Dobbiamo riconoscere il suo impegno fino ai giorni scorsi, quando è arrivata la comunicazione di poterci allacciare. La prime richieste sono state inviate». Un ringraziamento condiviso anche dagli operatori turistici. «Portare avanti un’attività commerciale senza acqua potabile è un sacrificio non indifferente», dice Marco Secchi. Il presidente dell’associazione che gestisce Gutturu ‘e Flumini, Fausto Pani, aggiunge: «L’impegno dell’onorevole è stato il primo passo, da oggi inizia la battaglia per la rete fognaria». Felicissimo il titolare del Corsaro Nero, Gigi Largiu: «Un bene primario, atteso da anni, un sogno che diventa realtà».

La politica

«Alcuni miei concittadini – riferisce Lampis – mi hanno chiesto aiuto. Doveroso sollecitare gli enti preposti a risolvere una questione di civiltà. È appena l’inizio di un percorso che deve concludersi con la rete fognaria. Infrastrutture importanti in un territorio votato al turismo». Da parte sua il sindaco, Paolo Salis, rivendica il merito dell’opera: «Un anno d’impegno per risolvere il problema. Ho incontrato le famiglie interessate, scritto e riscritto ad Abbanoa, interloquito con i tecnici, mi hanno assicurato che i lavori procedevano regolarmente, ultimati a giugno. Il dovuto riconoscimento? Vedremo».

