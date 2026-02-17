L’acqua? Grazie a un gruppo elettrogeno 

La linea elettrica che alimenta il potabilizzatone e l’impianto di pompaggio dell’acquedotto di Corongiu è stata danneggiata dal vento interrompendo il servizio idrico su Burcei. Pesanti i disagi in paese. L’Enel ha cercato subito di correre ai ripari cercando anche soluzioni alternative vista l’impossibilità di riparare la rete in poco tempo.

Lunedì sera l’Enel (con Abbanoa che ovviamente ha seguito il problema da vicino), ha piazzato un grosso generatore di corrente in sostituzione dell’impianto elettrico guasto. Il servizio è stato così ripristinato e l’acqua ha ripreso ad arrivare al deposito del paese e quindi alle prime case. La situazione potrebbe normalizzarsi nelle prossime ore quando il livello dell’acqua potabile nel deposito raggiungerà il limite ottimale.Intanto l’Enel provvederà a sistemare la sua rete elettrica: il vento avrebbe abbattuto anche qualche palo, provocando altri guasti lungo la linea. (ant. ser.)

