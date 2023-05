«L’acqua è troppo cara»  Un nuovo bando per le casette 

«L’aumento del costo dell’acqua erogata dalle casette non rispetta il contratto stipulato col gestore del servizio, pertanto non ci sarà alcun rinnovo: è già pronto un nuovo bando di gara»: il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, interviene sulla questione dell'aumento delle tariffe nelle casette della città. Con l’ultimo aggiornamento, da 5 centesimi al litro si è passati a 10, sia per la naturale sia per la frizzante. Il primo cittadino ricorda che «a giugno del 2013 è stata affidata la concessione del suolo pubblico per l’installazione dei distributori automatici di acqua alla spina per la durata di nove anni, eventualmente rinnovabili. Con l’aumento del costo, senza prima averlo concordato con l’amministrazione, abbiamo comunicato alla ditta il diniego al rinnovo della concessione, solo la proroga fino all’aggiudicazione della nuova gara».

Questione di giorni: a tempo di record gli uffici hanno preparato il bando. Quattro i punti dove verranno sistemati i distributori: parco degli Scolopi, via Giovanni XXIII (davanti all’ingresso del plesso scolastico), via Bologna e piazza Demontis a Sanluri Stato.

La polemica è esplosa quando i cittadini si sono recati presso le casette e hanno scoperto che, inserendo la monetina di 5 centesimi, la bottiglia restava vuota. In un primo momento si è pensato a un guasto, poi l’avviso della ditta dell’aumento del costo al litro, giustificato con il “rincaro dei costi da sostenere”. E in tanti se ne solo lamentati in Comune.

