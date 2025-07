L’acqua è potabile, ma non si placa la polemica 

È nuovamente potabile l’acqua che sgorga dai rubinetti della costa sudoccidentale dell’Isola, da Sarroch sino al porto di Teulada: dopo tre settimane di estremi disagi e dall’arrivo delle autobotti sul territorio, Abbanoa ha annunciato la fine dell’emergenza. A certificare la potabilità dell’acqua che dall’impianto di trattamento di Sarroch raggiunge tutti i centri del territorio, i risultati delle analisi effettuate dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) della Asl. Ieri mattina, dopo il via libera della Asl, i sindaci di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada hanno revocato le ordinanze restrittive sull’utilizzo dell’acqua distribuita tramite l’acquedotto sud-occidentale.

«Gli ultimi campionamenti, sia dell’acqua in uscita dal potabilizzatore “La Tavernetta” di Sarroch sia nelle reti idriche dei centri abitati, avevano confermato il trend positivo del rientro di tutti i valori – spiegano da Abbanoa -, dopo il giudizio di idoneità all’uso dell’acqua distribuita all’utenza la situazione è tornata alla normalità. All’origine del problema c’è stato un guasto nella condotta del Tecnocasic che rifornisce il potabilizzatore di Sarroch con l’acqua grezza del lago Mulargia. Al suo posto la fornitura è stata garantita con il lago Cixerri che aveva una risorsa idrica di pessima qualità tanto da non poter essere pienamente trattata dal potabilizzatore. Nei giorni scorsi il Tecnocasic ha ripristinato la condotta del Mulargia, di cnseguenza l’acqua in arrivo all’impianto “La Tavernetta” è migliorata e con essa la qualità di quella immessa nell’acquedotto. È stato necessario attendere il totale ricambio della risorsa idrica nelle reti dei centri abitati, che si estendono per diverse centinaia di chilometri, per poter confermare nuovamente la potabilità dell’acqua distribuita all’utenza”. Nel ritorno alla normalità qualcosa però non è andato per il verso giusto, perché per tutta la mattina a Sarroch i rubinetti sono rimasti a secco per il guasto a una condotta.

Per i sindaci della costa la partita non è affatto chiusa. Bene il ritorno dell’acqua potabile, ma occorre sedersi attorno a un tavolo per evitare che un’intera costa – con migliaia di turisti – sia costretta a vivere nuovamente un disagio simile. Ecco perché il 9 luglio il presidente di Abbanoa parteciperà all’incontro che si terrà a Villa San Pietro con gli amministratori comunali della costa.

