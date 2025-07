L’acqua è contaminata: balneazione vietata a S’Oru ‘e Mari 

Chiude alla balneazione un tratto di mare prospiciente alla località di S’Oru ‘e Mari lungo il litorale quartese. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia a seguito del monitoraggio dell’ Arpas, l’agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna che ha evidenziato parametri microbiologici oltre i limiti.

Nell’ambito di alcuni controlli infatti, l’Arpas, ha rilevato e successivamente comunicato al Comune, che per quanto riguarda la stazione di monitoraggio chiamata “B045 S'Oru e Mari”: «L'acqua è da considerare temporaneamente non idonea alla balneazione per il superamento dei limiti dei parametri microbiologici di escherichia coli». Per questo ha sollecitato l’immediato provvedimento nel tratto interessato.

Così preso atto della richiesta dell’agenzia e considerata la necessità di intervenire con urgenza, il sindaco ha immediatamente ordinato il divieto temporaneo alla balneazione in tutta l'area e più precisamente nelle acque antistanti il tratto tra via Serpentara e via Eolie. Provvedimenti simili erano stati presi anche l’anno scorso per un tratto di spiaggia nei pressi di Sant’Andrea. (g. da.)

