L’acqua è autonoma Via libera di Egas 

Egas benedice la gestione autonoma del servizio idrico di Arzana. Con l’approvazione dello schema di convergenza, l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna ha riconosciuto ufficialmente la gestione in proprio dell’acqua, di fatto confermando il paese fuori dal consorzio di Abbanoa. «Un riconoscimento importante che certifica ufficialmente la validità e la legittimità della gestione autonoma del servizio idrico integrato da parte del nostro Comune», afferma il sindaco, Angelo Stochino.

Il primo cittadino annuncia con soddisfazione l’ufficialità del documento: «Il traguardo è il frutto di un lungo lavoro tecnico, amministrativo e politico, costruito con coerenza e determinazione nel tempo da tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute. Il risultato è anche merito dei sindaci Marco Melis e Franco Piras, che con fermezza e lungimiranza non si sono mai fatti ammaliare dalle promesse di Abbanoa, difendendo l’indipendenza gestionale di Arzana e la visione di un servizio idrico come bene pubblico, da tutelare e governare a livello locale». Arzana è uno dei quattro centri ogliastrini che ha scelto di non aderire al sistema unico regionale al pari di Lotzorai, Tertenia e Villagrande. «La gestione in economia diretta del nostro servizio idrico è oggi riconosciuta e validata ufficialmente: una vittoria per tutta la comunità, che si traduce in controllo sui costi, tariffe eque, qualità del servizio e responsabilità diretta. Conferma la visione che ha animato le amministrazioni nel corso degli anni: un servizio idrico pubblico, locale, trasparente ed efficiente».

