Ortobene
15 ottobre 2025 alle 00:19

L’acqua è ancora inquinata 

Le acque del Monte ìsono ancora inquinate. Giusto a settembre, il comitato Monte Ortobene ultima spiaggia aveva segnalato un'abbondante perdita a Solotti, a cui il Comune di Nuoro ha posto rimedio. Ora, da un pozzetto in cima al Monte sgorgano altre acque nere. Anche in questo caso a segnalare sono i componenti del Comitato Ultima Spuiaggia, sempre attivi nelle iniziative e nelle proteste per la salvaguardia e tutela dell'oasi.

«Credo non ci sia tempo da perdere - dice il presidente del Comitato Antonio Costa -. Il territorio del Monte è seriamente compromesso da un inquinamento devastante che perdura da decenni. Per questo, urge che l'amministrazione comunale imponga a tutti gli insediamenti che insistono sul Monte di munirsi di fosse asettiche certificate, e poi monitorarle, fino a che l'intero sistema fognario venga ripristinato. Nel contempo bisogna avvisare la popolazione affinché si astenga dall'attingere acqua dalle fonti sorgive».

Il Comitato ha segnalato di recente anche perdite d'acqua e acqua sporca dai rubinetti. Nemmeno un biennio fa, lo stesso Comitato aveva effettuato le analisi di potabilità riscontrando su tutte le fontane un tasso di inquinamento molto grave, fatta eccezione per Sa 'e Ledda (zona di Sedda Ortai) dove è stato installato un cartello segnaletico.

