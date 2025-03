L’acqua di Corongiu per irrigare la campagne del paese 

Vertice nelle campagne di Sinnai per lo studio del progetto per la realizzazione del primo lotto dell’impianto di irrigazione su un migliaia di ettari curato dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. C’erano il presidente e il dirigente dell’Area tecnica del Consorzio, Efisio Perra e Andrea Mandras, la sindaca Barbara Pusceddu, l’assessore all’agricoltura Maurizio Boassa e il capo di Gabinetto dell’assessorato regionale all’Ambiente Cesare Moriconi che a suo tempo ha seguito la parte finanziaria del progetto da tre milioni di euro concessi dalla Regione alla fine della scorsa legislatura.

É stato effettuato un sopralluogo all’ingresso dell’acquedotto di Corongiu da dove dovrebbe partire la condotta verso le campagne in territorio di Sinnai. La situazione progettuale sarà illustrata domani alle 18 nella sede del Vab, in un incontro con agricoltori e allevatori, promossa dall’assessore Boassa. L’obiettivo di questo progetto è quello di assicurare in futuro l’acqua per irrigare una prima parte del territorio con la possibilità di allargare poi il comparto con nuovi finanziamenti. Il sogno? Rilanciare agricoltura e pastorizia oggi in profonda crisi. (r. s.)

